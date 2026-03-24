María Belén Ludueña dio cátedra de cómo armar un look con jean en el embarazo

En la recta final de su primer embarazo, María Belén Ludueña se muestra más radiante que nunca. Recientemente, la periodista se mostró con un look que combina tendencia, comodidad y actitud, y lo mejor es que le permitió dejar su pancita al descubierto.

María Belén Ludueña apostó al denim para un look canchero

María Belén Ludueña atraviesa un momento tan especial como pleno. Alejada de la vorágine laboral, la conductora se enfoca de lleno en la inminente llegada de su primer hijo junto a Jorge Macri, a quien llamarán Vito. En un nuevo posteo de Instagram, reafirmó su estilo y su look deslumbró por completo.

En el marco de su presencia en un evento, María Belén Ludueña apostó por un outfit canchero, moderno y con guiños urbanos que resaltó su pancita de embarazada con naturalidad y frescura. El protagonista de su estilismo fue un pantalón de jean gris oscuro de tiro bajo y con efecto degastado, una elección audaz que acompañó al resto de las prendas.

María Belén Ludueña

A este ítem poco común en las embarazadas lo combinó con un top ceñido en color blanco de líneas simples y minimalistas, que dejó su vientre al descubierto. La prenda, de escote cerrado y mangas cortas, aportó un aire relajado pero a la vez muy cuidado. Su look se completó con un blazer negro estructurado, una pieza clave que elevó el look y le sumó sofisticación. El contraste entre lo clásico del saco y lo descontracturado del top generó un equilibrio perfecto, ideal para un evento nocturno o una salida informal con impronta fashionista.

Los accesorios que eligió María Belén Ludueña para potenciar su outfit

Con las manos en los bolsillos y su fiel sonrisa, María Belén Ludueña se mostró relajada y segura al posar para los fotógrafos. En cuanto a los accesorios, mantuvo la línea simple con un collar plateado de eslabones y un dije rectangular que sumó un detalle moderno sin sobrecargar el outfit. El maquillaje fue natural, con foco en la luminosidad de la piel, y su peinado el clásico de siempre: cabello suelto con ondas suaves.

La elección de este look no solo refleja su impronta personal, sino también una nueva manera de vivir el embarazo: lejos de ostentaciones y apostando a la comodidad sin perder estilo. En este momento tan especial, María Belén Ludueña demuestra una vez más que se puede transitar la maternidad con actitud, autenticidad y mucha personalidad.

María Belén Ludueña

Mientras espera la llegada de Vito, nombre que eligió ella misma porque significa "vida y protección", María Belén Ludueña se mantiene activa entre caminatas diarias y salidas con su esposo Jorge Macri. En los últimos días, asistió a la función de El lago de los cisnes en el Teatro Colón junto a su pareja y lució un vestido midi en tono celeste pastel completamente bordado con detalles brillantes que fue diseñado por Gabriel Lage.

De esta manera, María Belén Ludueña dio cátedra de cómo armar un look con jean en el embarazo y llamó la atención de sus seguidoras ya que es una pieza que no suele llevarse en esta etapa, especialmente en instancias tan avanzadas, pero que ella supo adaptar con estilo, comodidad y una impronta moderna y urban chic.