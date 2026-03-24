Andrea del Boca volvió a Gran Hermano Generación Dorada y habló de su complicado estado de salud

Andrea del Boca es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada que más generó el interés de los fanáticos del formato y de los medios de comunicación. Su carisma y sorpresivas actitudes dentro de la competencia le dieron un fandom fuerte que la mantuvieron firme en las primeras semanas. Sin embargo, mientras se encontraba en placa positiva, tuvo que salirse de la casa, debido a una complicación de salud. Finalmente, en la gala de eliminación del lunes 23 de marzo, hizo su esperado regreso y sorprendió con sus novedades personales.

Andrea del Boca

Así fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca estuvo en la mira de todos los fanáticos del reality y los medios de comunicación, luego de que se diera a conocer su posible salida del programa. En un comienzo, se creyó que su salida tendría que ver con la causa "Mamá corazón", debido a que la fiscalía apeló la absolución que le dieron a la actriz en septiembre del 2026. Sin embargo, en una conversación con sus compañeras, reveló que no se encontraba bien de salud. La producción decidió sacarla de la casa para que se hiciera estudios y se estabilice en una clínica.

Durante los días siguientes, la competencia siguió su curso, con ella como una de las participantes. Incluso, fue de las primeras en salir de la Placa Positiva, a pesar de que los rumores de un reemplazo comenzaban a sonar alrededor. Finalmente, en la gala de eliminación del 23 de marzo, la actriz hizo su esperado regreso. De una manera muy teatral e insólita, ella regresó por la puerta giratoria, haciendo una breve mímica como si se hubiera "revivido" dentro del canal. Rápidamente, recibió los abrazos, primero de Kennys Palacios, y luego de todos sus compañeros.

Andrea del Boca dio detalles de su salud

Una de las que se mostró contenta por volver a ver a su archienemiga fue Yanina Zalli, quien la abrazó y se relajó al escuchar que Andrea del Boca se encontraba bien de salud. “Te extrañe mucho, para seguir jugando, no arrancamos todavía a jugar nosotras dos. Estoy contenta que estés bien de salud. Lo que tiene que ver con eso, teniendo una hija, es súper importante”, le dijo a la actriz. Seguido a esto, sus compañeros la acompañaron al sillón del comedor de la casa de Gran Hermano, donde reveló frente a Santiago del Moro un problema que trae desde antes de su ingreso.

“El otro día me asusté mucho. Desde la producción, me han protegido y me preguntaron si quería volver, les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”, comenzó la actriz. De esta manera, detalló: “Yo entré medicada, pero hay un tema que es gastroenterológico que no es muy agradable pero es muy común, que es colon irritable, y después se complicó con la presión que empezó a subir… Nada, cosas que es la vida, no tiene que ver con el juego o con estar adentro de la casa. ¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”.

Los usuarios de las redes sociales y fanáticos de la actriz no tardaron en demostrar su emoción al regreso de una de las participantes más activas dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Andrea del Boca tuvo una sorpresiva salida por salud, y generó todo tipo de rumores de una posible renuncia. Sin embargo, lejos de lo que se esperaba, mostró su determinación por seguir dentro de la competencia y regresó más recargada que nunca.

A.E