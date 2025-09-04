Cuatro años después, se supo el motivo de la separación de Nico Occhiato y Flor Vigna

Flor Vigna y Nicolás Occhiato se conocieron cuando ambos daban sus primeros pasos en televisión, como parte de Combate. transmitido por El Nueve.. Desde ese punto, comenzaron rápidamente una relación sentimental que se extendió por casi siete años.

Nicolás Occhiato

Aunque en su momento anunciaron la separación de forma amistosa, el romance de Flor Vigna y Nico Occhiato, estuvo rodeado de especulaciones. Hoy, cuatro años después de la ruptura, el conductor de televisión reveló lo que realmente sucedió entre ellos.

Nicolas Occhiato reveló los motivos de su separación con Flor Vigna

Nicolás Occhiato se refirió a los motivos que lo llevaron a separarse de Flor Vigna y explicó que la decisión fue tomada por él mismo: “Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente, teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos”. Con estas palabras, dejó en claro que las diferencias personales fueron determinantes en la ruptura.

Flor Vigna

El conductor de La Voz Argentina agregó que, a pesar del cariño que se tenían, la relación ya no estaba funcionando de manera saludable para ninguno de los dos: “La realidad es que no le estaba haciendo bien a ella, ella no me estaba haciendo bien a mí, pero por el amor lo intentábamos”. Así, reconoció que la separación fue una decisión necesaria para el bienestar de ambos.

La realidad de Nicolás Occhiato y Flor Vigna

Hoy, tanto Nicolás Occhiato como Flor Vigna tienen caminos totalmente separados, y cada uno tiene una nueva relación con quienes se enseñan altamente compenetrados. Flor está en pareja con Lautaro López, conocido como Soy Lauta, músico, compositor y pianista de La Plata, y la pareja comparte redes mostrando su vida juntos y su pasión por la música y el arte.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Mientras que Nicolás Occhiato mantiene una relación sentimental con Flor Jazmín Peña. Ambos se conocieron en Bailando pero no fue sino hasta que comenzaron a compartir proyectos profesionales en Luzu TV que blanquearon su relación, siendo una de las parejas actuales más consolidadas.