Sigue el escándalo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "Le dijeron que no vaya"

Ian Lucas y Evangelina Anderson se conocieron como participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) protagonizaron rumores de romance y terminó todo mal entre ellos cuando él se cansó del ninguneo y admitió que mantuvieron una relación. Desde ese momento, las idas y vueltas entre ellos generaron revuelo en la escena mediática. Ahora, se conoció un nuevo dato que vuelve a poner el foco en su vínculo.

El gesto de Ian Lucas para evitar a Evangelina Anderson

La polémica entre Ian Lucas y Evangelina Anderson sigue escalando y suma nuevos detalles. Todo salió a la luz luego de la consagración del joven como ganador de MasterChef Celebrity , cuando fue invitado al programa que conduce Vero Lozano. Lo que parecía una entrevista más, terminó envuelto en versiones cruzadas, condiciones impuestas y un trasfondo que dejó en evidencia la tensión entre ambos.

Según trascendió, desde el entorno de Ian Lucas pusieron un requisito claro para concretar la nota y tenía que ver con Evangelina Anderson, quien se incorporó recientemente como panelista del ciclo. Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que la condición era que la top model no estuviera presente ni fuera mencionada al aire. Fiel a su estilo, el conductor no dudó en cuestionar con dureza la decisión del youtuber y su equipo de trabajo.

Ian Lucas

"La nota estuvo lavada, Vero quería preguntarle por Evangelina, la producción le pidió a ella que no esté hoy. El pedido del manager de Ian Lucas es que no le nombren a Evangelina Anderson. La misma condición que le puso el manager a nuestra notera y le dije que es un delirio absoluto. Una estupidez enorme", contó Ángel de Brito visiblemente molesto por lo ocurrido.

Revelan la mentira de Evangelina Anderson para no exponer el pedido de Ian Lucas

Pero eso no fue todo ya que el periodista también reveló que la versión de que Evangelina Anderson estaba de viaje como se dijo no sería cierta. De hecho, aseguró que hubo comunicación directa entre la producción de Telefe y la modelo. "La verdad es que ella no se fue de viaje y llamó para decir que estaba disponible. Le dijeron que no vaya", afirmó, dejando al descubierto lo que, según él, fue una decisión deliberada para evitar cualquier cruce entre ellos.

Evangelina Anderson

En paralelo, desde LAM fueron a buscar la palabra de los panelistas del ciclo de Cortá por Lozano, quienes sostuvieron la versión oficial de las supuestas vacaciones de Evangelina Anderson. Sin embargo, esta explicación no convenció a Ángel de Brito, quien reaccionó con contundencia: "Todos mentirosos, porque fue así como lo contamos".

Cabe recordar que esta tensión no es nueva. Hace algunos días, en Intrusos (América TV) ya habían anticipado que entre Ian Lucas y Evangelina Anderson se habría establecido una especie de acuerdo para evitar que el conflicto siga creciendo. “Hay hoy un pacto de no hablar el uno del otro”, comenzó diciendo Paula Varela, antes de leer un mensaje que recibió en su celular donde se detallaban las decisiones tomadas por ambos protagonistas.

La periodista también aportó información sobre el momento personal que atravesó el el ganador del reality de cocina en aquel entonces cuando el escándalo estalló en las redes sociales. “Lo que me dicen es que Ian quiere bajar un poco los decibeles porque él no está pasando un buen momento, que no está bien. Está tratando de despegarse de la situación porque no le está pegando bien todo esto”, agregó la periodista.

De esta manera, entre condiciones, versiones encontradas y un supuesto pacto de silencio, sigue el escándalo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Lo último que trascendió fue que a la panelista "le dijeron que no vaya" el día lunes 23 de marzo debido a que él se haría presente en el estudio para hablar de la final de Masterchef Celebrity, condición impuesta por su mánager y que ella decidió respetar junto con la producción.