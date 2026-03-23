La entrevista perdida de Benjamín Vicuña que anticipó su historia con Pampita y la China Suárez

La historia entre Benjamín Vicuña, Pampita y la China Suárez quedó marcada como uno de los capítulos más explosivos de la farándula argentina. El escándalo del motorhome en 2015, la posterior separación del actor con la modelo y el inicio de su relación con la actriz terminaron de consolidar un triángulo sentimental que, durante años, ocupó el centro de la agenda del espectáculo.

Benjamín Vicuña

Con el paso del tiempo, aquella trama sumó nuevas capas: una familia ensamblada, hijos en común, crisis, rumores y una separación definitiva en 2021. Por eso, una vieja entrevista de Benjamín Vicuña volvió a llamar la atención en las últimas horas, ya que varias de sus frases sobre el amor, los celos y la idea de familia hoy parecen anticipar, de manera inesperada, todo lo que vendría después en su vida sentimental.

La entrevista que vaticinó el futuro de Benjamín Vicuña

En dicha entrevista, Benjamín Vicuña se mostró sin demasiados filtros al hablar de sus vínculos: “Soy bien apasionado por mis cosas”, dijo en un tramo de la charla, antes de reconocerse como una persona “un poquito ansiosa con el amor” y con un ideal muy marcado en torno a las relaciones.

Hoy la entrevista adquiere otro peso. No solo por el perfil emocional que dejó entrever entonces, sino porque muchas de esas definiciones terminaron dialogando con la intensidad de las historias que más tarde protagonizaría con Pampita y la China Suárez. Su romanticismo, su forma apasionada de vivir los vínculos y su deseo de proyectar una familia aparecen como pistas de una personalidad que después quedaría expuesta en algunos de los romances más observados del espectáculo.

Los complicados vínculos de Benjamín Vicuña

El vínculo de Benjamín Vicuña y Pampita se quebró en medio de una crisis atravesada por rumores de infidelidad, mientras que su posterior relación con la China Suárez también quedó rodeada de una fuerte exposición mediática hasta llegar a su final en 2021.

Pampita, Benjamín Vicuña, China Suárez

En ese contexto, aquella charla reaparece casi como una pieza de archivo que permite reconstruir otra versión de Benjamín Vicuña, la de un hombre enamorado de la idea del amor, impulsivo, idealista y atravesado por emociones que, con el tiempo, terminaron ocupando un lugar central en su propia historia pública.