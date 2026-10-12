El fuerte testimonio de Marisa Brel sobre los nietos de Gustavo Yankelevich y Cris Morena: “Yo fui parte de la historia de Valen”

Las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los episodios de violencia que sufrió durante su infancia revolucionaron el mundo del espectáculo. Después de que el joven decidiera contar públicamente su historia, distintas personas vinculadas a su entorno comenzaron a compartir sus propias experiencias sobre aquellos años. Entre ellas estuvo Marisa Brel, quien anunció en sus historias de Instagram que hablaría del tema en Cortá por Lozano (Telefe) : “Yo fui parte de la historia de Valen”, expresó la periodista, que también relató cómo se enteró Gustavo Yankelevich de lo que estaba pasando con su nieto y por qué decidió comunicarse con él.

Valentín Yankelevich reveló una parte oscura de su pasado

Cómo se enteró Marisa Brel de lo que atravesaba Valentín

Durante su participación en el magazine vespertino, Marisa Brel contó que comenzó a preocuparse por lo que sucedía con Valentín al observar el estado emocional de su hija Paloma, quien era amiga del joven: “Valentín subía a Snapchat cosas muy oscuras y yo la veía a Paloma muy mal, que lloraba por su amigo, pero no me contaba”, recordó la periodista.

La situación cambió cuando su hija finalmente le reveló que el joven había publicado un mensaje en el que expresaba que quería “irse con su mamá”, una referencia que encendió las alarmas por la gravedad de lo que estaba atravesando. A partir de esa conversación, la periodista comprendió que debía intervenir y decidió comunicarse con Gustavo Yankelevich para contarle lo que había sabido.

El papel de Paloma y la conversación de Marisa Brel con Gustavo Yankelevich

Marisa Brel destacó especialmente la decisión de su hija de contarle lo que sabía, pese a lo difícil que podía resultar hablar de una situación semejante: “Ella tuvo la valentía de contármelo. Era muy difícil, me reuní con él, le conté todo”, recordó sobre el momento en que decidió acercarse al productor. Según su versión, la conversación fue determinante para que el productor tomara dimensión de lo que estaba ocurriendo.

“Él se transformó, le cayeron un montón de fichas y me dijo que no había más tiempo”, agregó la periodista al describir la reacción que tuvo Gustavo Yankelevich después de escucharla. La experta en comunicación reveló, además, que tanto ella como su hija tuvieron que declarar ante la Justicia durante el proceso. También explicó que decidió contar su versión después de las declaraciones públicas de Valentín y cuestionó duramente a Darío Giordano.

El testimonio de Valentín Yankelevich sobre su infancia

La historia tomó dimensión pública cuando Valentín, de 23 años, decidió hablar sobre los episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. El joven explicó que había mantenido esa historia en silencio durante años y que llegó un momento en el que necesitó contar lo vivido: “Creo que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”, expresó.

Valentín Yankelevich y Gustavo Yankelevich

Valentín tenía siete años cuando su mamá, Romina Yan, murió el 28 de septiembre de 2010. Según su relato, las agresiones comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años y también alcanzaron a su hermano Franco. El joven recordó que su abuelo Gustavo Yankelevich fue la primera persona que los escuchó y que su intervención resultó fundamental para que pudieran salir de aquella convivencia: “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, afirmó, al destacar también el acompañamiento de su abuela materna, Cris Morena. A pesar de que fueron acciones tomadas por la familia, fue Marisa Brel la que destapó todo lo que el pequeño estaba pasando, jugando así un papel fundamental en la historia.