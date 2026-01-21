Verónica Ojeda contra Marisa Brel: “No me parece periodista, es nefasta”

Este martes 20 de enero, durante la última edición de LAM (América TV), Marisa Brel realizó un comentario sobre Diego Maradona que no le cayó para nada bien a Verónica Ojeda. Esta situación derivó en que la expareja del fallecido astro argentino realice una comunicación telefónica para dar su versión de los hechos. Sin embargo, ante las descalificaciones propiciadas a la periodista, esta última se defendió generando un acalorado enfrentamiento.

Marisa Brel recordó la carta documento que le envió Diego Maradona

Durante el debate en el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito, Marisa Brel recordó un hecho que ocurrió en 2006 cuando Diego Maradona le envió una carta documento tras una primicia que había divulgado. En concreto, se trató de la noticia de que el futbolista había rehecho su vida con Verónica Ojeda y habló de un embarazo. “Diego estaba tan enamorado y tan feliz por dar la noticia que lo dijo en un micrófono”, dijo la panelista.

Esta frase generó la indignación de la expareja de la mamá de Dieguito Fernando quien no dudó en llamar a la producción de LAM para tener su derecho a réplica. Asimismo, pidió exclusivamente no intercambiar ningún tipo de comentarios con Brel, condición que no fue cumplida creándose un clima más que hostil en el estudio.

La palabra de Verónica Ojeda contra Marisa Brel

La vida de Diego Maradona siempre fue fuente de interés no sólo para el ambiente deportivo, sino para el ambiente del espectáculo. Es por esta razón que los programas vinculados a la farándula recuerdan algunos momentos televisivos del Diez donde, en paralelo a su vida futbolística, también se seguía de cerca su vida privada. Por esta razón, el comentario de Marisa Brel provocó el enojo de Verónica Ojeda, madre de su último heredero. "Disculpame que te llamé. Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de otra que no está, que es el papá de mi hijo. No me parece periodista, es nefasta", comenzó diciendo la rubia.

Acto seguido, lanzó dejando apelando a tocar una fibra sensible en la portadora de esta información: “Siendo una mujer que le costó ser mamá en su momento, se tiene que apiadar con las mujeres que le costó como a mí tener a mi hijo, Diego Fernando, así que un poco de respeto”.

Lejos de mantener un diálogo cordial y sereno, Brel interrumpió a Ojeda generando voces superpuestas y la tensión en aumento. “Yo no dije que vos estabas embarazada, yo dije que Diego anunció…”, la interrumpió Marisa. No obstante, Verónica disparó: “Me dejas hablar, no quiero hablar con esa nefasta”.

Fue en ese momento que la periodista le puso un freno y aseguró tener pruebas fehacientes de sus dichos: “No, a mí no me hables así ¿Querés que cuente toda la historia? Te puedo contar con nombre y apellido quiénes estaban ahí”. Además, sumó: “Lo que yo digo es verdad, esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia, hablé con mucha gente de ahí…tus amigas que te traicionaron contaron todo. Hasta vos tenías un acuerdo con Diego. No eran amigas del ambiente, eran amigas de tu barrio”.

Ojeda, furiosa, reclamó: “Yo tengo un hijo de 13 años que escucha y ve todo. Así que un poco de respeto…”. Anonadada ante este inesperado enfrentamiento mediático, la periodista le preguntó de lleno: “¿Pero qué parte te molesta? Yo no dije que vos estuviste embarazada, yo dije que anunció”. “Estamos hablando de 2005, chicos…”, sostuvo la rubia. “Ah, vos sabés la fecha. Vos sabés de cuándo estoy hablando entonces. Vos sabés de la fiesta que estoy hablando, y toda tu familia lo sabe también”, retrucó Marisa.

Finalmente, la exnovia de Maradona revivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando se convirtió en madre por primera vez. “Esto lo cuento una vez y no lo cuento más porque fue muy triste para mí. Casi lo pierdo a Dieguito…en el quinto mes de gestación tuve que estar postrada en una cama, tenía pérdidas. Casi lo pierdo, por eso nació ochomesino”.

De esta manera, Verónica Ojeda salió al cruce una vez más haciendo valer su derecho a la intimidad y a preservar la imagen del papá de su hijo. Por esta razón, no dudó ni un segundo en descalificar a Marisa Brel ante toda la audiencia y poner en tela de juicio su rol como periodista en los medios, incluso se animó a decir que nadie la quiere en el ambiente. En contraposición, la comunicadora la invitó a rever los dichos -luego de que Ojeda haya admitido que no lo vio, que se lo contaron, poniendo una tregua a la feroz pelea.

