Georgina Barbarossa, conductora de ‘La Peña de Morfi’, reveló detalles sobre la entrevista que realizó a Jésica Cirio sobre la polémica que involucra a Martín Insaurralde y Sofía Clerici por su posteo en redes sociales acerca de sus vacaciones en Marbella. Tanto los protagonistas del escándalo como la modelo, fueron acusados y denunciados ante la Justicia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Georgina Barbarossa y Jesica Cirio

Georgina Barbarossa reveló que duda de las declaraciones de Jesica Cirio

Durante ‘A la Barbarossa’, Georgina admitió que se quedó con muchas preguntas que no pudo hacerle a Jesica Cirio para no herirla públicamente. “Yo antes de la nota hablé con ella. No somos amigas, somos compañeras y no hemos trabajado tanto juntas, pero me parece un encanto de persona. Sinceramente, no la quería hacer sentir tan incómoda”, expresó la conductora.

Sin embargo, Georgina Barbarossa manifestó que no comprendía algunas de las declaraciones de Jesica Cirio. “No le podía decir ‘nena, ¿no te das cuenta de que 2+2 es 4? Porque yo también trabajo desde los 17 años. ¿Cuántos viajes puede pagar él con ese sueldo?”, comentó la actriz. Además, planteó interrogantes sobre la economía dividida en el matrimonio. “¿el resto de dónde lo sacás? ¡Es el sueldo de una persona que está sirviendo a la patria!”, opinó Barbarossa.

P.C