Gerard Piqué visitará a sus hijos en Miami y tendrá el 70% de la custodia en el verano

Gerard Piqué dio vuelta su vida patas para arriba al engañar a Shakira con Clara Chía Martí. La escandalosa ruptura provocó un gran revuelo en la familia y llevó a la colombiana a mudarse nuevamente al continente americano.

El jugador deberá adaptarse a la lejanía de sus hijos y deberá respetar las cláusulas establecidas por sus abogados las veces que quiera visitar a Sasha y Milan, quienes, al parecer, no prestaron resistencia a la mudanza a Miami.

Cuando volverá a ver a sus hijos Gerard Piqué

Al ex jugador del Barcelona no le importó arriesgar todo en su vida para mantener un romance libre con Clara Chía Martí, y no en secreto como lo hacía en un principio. Sin embargo, no todo fue de diez para Piqué, ya que su aventura le costó la lejanía de Sasha y Milan.

A pesar de los intentos por mantener la custodia de los pequeños, el jugador de futbol cedió ante Shakira por la cantidad de humillaciones a las que la expuso durante un mes entero.

Shakira ya se encuentra instala en Miami y el día de hoy sus hijos comenzaron un nuevo ciclo escolar en Estados Unidos. Según pactaron entre los abogados, Piqué podrá visitarlos durante 10 días al mes y sin la presencia de su nueva novia.

La colombiana y sus hijos regresaron de unas cortas vacaciones, y Gerard se encuentra próximo a visitarlos, donde la mitad de los gastos correrá por parte de Shakira.

A su vez, Gerard Piqué tendrá el 70% de la custodia en el verano para establecer un equilibrio entre el tiempo de calidad que Sasha y Milan pasan con su madre.

