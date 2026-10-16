Gianinna, entre la bronca y el dolor durante el juicio por la muerte de Diego Maradona: “No vamos a parar”

El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en su recta final en los tribunales de San Isidro. Tras meses de intensas audiencias, el proceso penal se encuentra actualmente en la etapa de alegatos de clausura, una instancia decisiva donde la Fiscalía y los abogados de las querellas presentaron formalmente sus pedidos de condena contra los siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual . En este escenario de extrema tensión, las miradas volvieron a posarse sobre sus hijas. Tras el cierre de las exposiciones acusatorias, y luego de que el escándalo estallara entre ellas, Gianinna Maradona rompió el silencio mediante un desgarrador descargo público.

Diego Maradona y sus hijas Dalma y Gianinna

Las palabras de Gianinna Maradona, tras el pedido de penas en el juicio por Maradona

El cierre de los alegatos en los tribunales de San Isidro desató un verdadero escándalo familiar que dinamitó la aparente unidad entre los herederos de Diego Maradona. El conflicto estalló de manera pública cuando la representación legal de Jana Maradona solicitó inesperadamente la absolución de Carlos Díaz, el psicólogo imputado en la causa por la muerte del astro. Esta estrategia judicial tomó por sorpresa y enfureció a Dalma y Gianinna, quienes consideran al profesional como un actor clave en el aislamiento final de su padre, manipulando al entorno para impedir que las hijas mayores lo visitaran. Dalma no tardó en calificar la actitud de su hermana menor como una traición imperdonable, argumentando que habían acordado actuar en bloque frente al tribunal. La grieta expuso profundas discrepancias en la forma de exigir justicia, quebrando definitivamente el vínculo entre ellas.

En medio de este clima de máxima hostilidad, Gianinna publicó un tajante comunicado en sus historias de Instagram donde canalizó la inmensa angustia acumulada tras presenciar las extenuantes jornadas del debate oral. En sus líneas, agradeció a Fernando Burlando por todo lo hecho hasta el final, y reflejó: “Siento que me pasó un camión con acoplado por encima”. Lejos de suavizar la interna, ratificó: “Quise cerrar los ojos muchas veces y que se me borre para siempre la imagen de la autopsia de mi papá”.

Finalmente, entre agradecimiento y dolor, cerró su descargo con una contundente declaración de principios que marca su distanciamiento de posturas benévolas, reafirmando que no claudicará en su reclamo penal frente a quienes considera responsables directos del deceso. “A mí me robaron el corazón y a él la posibilidad de seguir disfrutando el amor de sus hijos”, sentenció.

Las palabras de Gianinna Maradona, tras el pedido de penas en el juicio por Maradona

Entre la bronca y el dolor, la publicación de Gianinna Maradona: "No vamos a parar"

Además de sus historias, Gianinna Maradona mostró estar entre la bronca y el dolor, y decidió perpetuar su mensaje en su muro de Instagram mediante una publicación que conmocionó a sus seguidores . El posteo, ilustrado con una emotiva fotografía retro donde se la ve de niña siendo elevada en el aire por las manos de su padre en una cancha de fútbol, destacó la unión inquebrantable de su círculo íntimo frente a la adversidad y las traiciones. “Mi familia, mi a todo o nada, mi espalda con espalda o todos de la mano, pero jamás del otro lado”, enumeró con cariño.

El núcleo central de su dedicatoria no dejó espacio a las dudas respecto a la firmeza con la que encarará el tramo final del proceso penal. Dirigiéndose directamente al astro, Gianinna reafirmó la promesa que da título a su incansable lucha al escribir: “No vamos a parar, vas a tener la justicia que te mereces. ¡Tenías una vida por delante, y todo y más para ser feliz y disfrutarlo! Yo sentía que la vida te estaba dando otra oportunidad no que era una puesta en escena para un asesinato”.

Con una mezcla de nostalgia y profunda impotencia, Gianinna dejó en claro: “A ellos ya los condenaron sus propios audios, lo que hicieron y lo que no. Y gracias por seguir acompañándome. Con mocos, fiebre, una tos galopante y menos defensas que ellos. Vos viniste a cuidarme, me asusté, y seguro te reíste tentado, lloré desconsolada, pero mándame música siempre… Cuando se trata de vos yo no tengo techo…”.

Entre la bronca y el dolor, la publicación de Gianinna Maradona

De este modo, el desgarrador posteo de Gianinna Maradona unifica la bronca por las traiciones familiares y el dolor de revivir la tragedia. Frente a un veredicto inminente, su promesa resuena con fuerza: la memoria de Diego no será olvidada y su círculo íntimo mantendrá la lucha firme.

A.E