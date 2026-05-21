Giannina Maradona es la hija del medio de Diego Maradona, y que no duda en mostrar la intimidad de su vida en las redes sociales. Rodeada desde pequeña por una vida pública y la atención de los medios de comunicación, ella mantiene una forma que fusiona el refugio en su familia con la exposición mediática constante que vive. Sin embargo, a principios del 2026, emocionó a sus seguidores al mostrar que decidió apostar nuevamente al amor.

Guido Sergi es la actual pareja de la influencer, y que se robó el corazón de la joven y toda su familia. La vida romántica de Giannina estuvo bajo la lupa de los curiosos y amantes de la farándula, sobre todo tras su dura separación de Daniel Osvaldo en mayo del 2025. Tras haber pasado por varias parejas mediáticas, apostó por un nuevo amor, con un bajo perfil, una familia ensamblada y un pasado en el fútbol que lo une aún más a su historia de vida.

Guido Sergi, Giannina Maradona

¿Quién es y a qué se dedica Guido Sergi, la actual pareja de Giannina Maradona?

Guido Sergi es la actual pareja de Giannina Maradona, y el interés de los seguidores de la hija de Diego Maradona por su romántico vínculo con el clan. El hombre de la misma edad que Giannina nació por noviembre de 1987, y en el 2025 se robó la atención de su novia. A lo largo de su vida, se destacó por mantener un bajo perfil y formar una familia con una mujer desconocida. En su juventud, se destacó por haber tenido un paso por el fútbol amateur como delantero en el equipo Defensores de Viedma.

Actualmente, se alejó del deporte, a pesar de que lo guarde con un buen recuerdo en sus historias destacadas, y se dedicó a los negocios. Según dieron a conocer, es empresario gráfico, dueño de una imprenta familiar. Sergi mantiene su cuenta de Instagram público, con más de 10 mil seguidores atentos a sus posteos. En la mayoría de ellos, aparecen sus dos hijas, que, al igual que Giannina con Benjamín, no duda en mostrar lo mucho que las adora y cómo su mundo gira alrededor de las pequeñas, a quienes llama "mágicas princesas".

Guido Sergi

El blanqueo de un romance en redes sociales: el comienzo de la dulce relación de Guido Sergi y Giannina Maradona

Giannina Maradona venía de un 2025 polémico, debido a la separación con Daniel Osvaldo. La relación con el exfutbolista fue una de las más escandalosas, debido a un comienzo lleno de idas y vueltas y acusaciones de traiciones por parte de la hija de Maradona. Sin embargo, y tras fuertes discusiones por la convivencia, ellos anunciaron su separación. Los seguidores de Giannina creyeron que, por mucho tiempo, ella no volvería a apostar al amor y se sorprendieron cuando blanqueó un nuevo romance, con una persona muy diferente a sus relaciones anteriores.

El 1 de enero del 2025, Giannina compartió una tierna historia con Guido Sergi, un exfutbolista y empresario de bajo perfil, abrazándose y deseándose un feliz año nuevo. En la historia de Instagram, expresó: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”, mientras sonaba de fondo “Lo más lindo” de Pity Fernández. En el posteo de sus vacaciones familiares, también sumó esa postal, demostrando que el romance era más fuerte de lo que muchos creían, y llenando los comentarios de halagos enamorados por haber intentado una vez más al amor.

El blanqueo de Guido Sergi y Giannina Maradona

El presente de Guido Sergi y Giannina Maradona: compañerismo y mucho cariño

Guido Sergi y Giannina Maradona decidieron mantener un bajo perfil, en comparación con las escandalosas y polémicas relaciones anteriores de la hija de Diego Maradona. Al ser ambos padres, optaron por el silencio y seguir usando sus redes sociales para sus negocios o mostrar el orgullo que sienten por sus hijos. De esta manera, dejan la duda de si formaron una familia ensamblada o si, por el momento, mantienen la distancia y disfrutan de su noviazgo sin involucrar a los menores.

El 16 de mayo del 2026, la hija de Maradona reafirmó su relación con el empresario y exfutbolista, al compartir tiernas postales de lo que fue la celebración de su cumpleaños 37. Allí, aparecía toda su familia en el festejo nocturno, lleno de música y diversión, y se sumaron algunas postales con su novio. De esta misma manera, demostró que invitó a la familia de Sergi, dando un paso aún más oficial a la reciente relación que se está formando. Entre el compañerismo y el cariño, los seguidores de Giannina comentaron el posteo, derritiéndose por lo felices que ambos se ven juntos.

Guido Sergi, Giannina Maradona, y un familiar de él

Guido Sergi es la actual pareja de Giannina Maradona, y el que se robó su corazón en el 2025. A comienzos del 2026, la relación con el exfutbolista y actual empresario se blanqueó, y de a poco van mostrando el cariño y la intimidad donde sigue creciendo el amor. A pesar de mantener un bajo perfil, los seguidores de Giannina aseguran que es un gran compañero para ella, sobre todo mientras ella vive el juicio por la muerte de su padre y las presiones de los medios de comunicación.

A.E