Así fue el regreso de Claudia Villafañe a Nápoles: el recuerdo de Diego Armando Maradona

Claudia Villafañe volvió a transitar algunos de los lugares más simbólicos de la historia de Diego Maradona en Italia. Su visita estuvo marcada por una serie de actividades vinculadas al deporte y a la memoria de una etapa que sigue presente en la ciudad del sur italiano. Entre escenarios emblemáticos y encuentros cargados de historia, el recorrido dejó imágenes que remiten a una conexión construida hace décadas y que todavía conserva múltiples vínculos con aquel pasado.

Claudia Villafañe trajo la memoria de Diego Maradona en medio de su viaje por Nápoles

Claudia Villafañe recorrió uno de los lugares más representativos de la historia de Diego Maradona. En las últimas horas, compartió imágenes de su paso por Nápoles, ciudad que conserva un fuerte vínculo con el exfutbolista y que continúa siendo uno de los escenarios más significativos de su trayectoria deportiva. Durante su estadía participó de distintas actividades y protagonizó un encuentro que trajo memorias sobre el tiempo del argentino en Italia.

Claudia Villafañe en la gala de la Fondazione P.U.P.I. en la Piazza del Plebiscit

Entre las postales del viaje apareció una imagen junto a Javier "Pupi" Zanetti en la Piazza del Plebiscito, donde se desarrolló una celebración vinculada al aniversario de la Fondazione P.U.P.I., impulsada por el exjugador y Paula de la Fuente. Sin embargo, otro momento de la visita que terminó captando gran parte de la atención fue su paso por el Museo Maradona y el reencuentro con una persona que formó parte de la intimidad cotidiana del astro argentino durante su etapa napolitana.

Fue allí donde Claudia Villafañe se encontró con Lucía Rispoli, conocida popularmente como Mamá Lucía, una figura muy querida dentro del universo maradoniano. La empresaria compartió una fotografía junto a ella, mientras que desde el propio museo publicaron la imagen acompañándola con un mensaje que hacía referencia a los recuerdos, al cariño y a una historia que continúa vigente en quienes la vivieron de cerca. “Hay abrazos que no necesitan palabras. Hablan de recuerdos, amor, gratitud y de una historia que perdura”, escribieron.

Claudia Villafañe y Mamá Lucía

El abrazo tuvo un significado especial por la relación que la italiana mantuvo con la familia durante los años en que Diego Maradona vivió en Nápoles. Casada con Saverio Vignati, histórico custodio del estadio del Napoli, comenzó trabajando como cocinera para el entorno familiar. Con el tiempo se transformó en una presencia habitual en la vida diaria del exfutbolista, ocupándose de las comidas y compartiendo momentos cotidianos que fortalecieron un vínculo que trascendió lo laboral.

Mamá Lucía y el museo que conserva la memoria de Diego Maradona

La historia de Mamá Lucía está profundamente ligada a los años más recordados de Diego Maradona en Italia. Según relató tiempo atrás en una entrevista con Clarín, el primer contacto se produjo poco después de la llegada del futbolista a Nápoles. A partir de entonces se convirtió en la responsable de preparar muchos de los platos que acompañaron aquella etapa. Pastas, especialidades típicas napolitanas y algunas comidas que el argentino pedía de manera habitual formaron parte de una rutina compartida que se extendió durante años.

Claudia Villafañe en el Museo Maradona

Con el correr del tiempo, la relación adquirió características familiares. Lucía Rispoli pasó a ocupar un lugar de confianza dentro del círculo más cercano del exjugador y también construyó un vínculo con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna. La cercanía era tal que una de sus hijas llegó a trabajar junto a la familia, mientras que su hogar se transformó en un punto de encuentro frecuente para quienes compartían la vida cotidiana allí durante aquella época.

Actualmente, buena parte de esos recuerdos se conservan en el Museo Maradona, un espacio creado por la familia Vignati en el barrio de Secondigliano. El lugar funciona dentro de una propiedad familiar y reúne objetos vinculados a la carrera del exfutbolista. Entre los artículos que se exhiben hay camisetas, fotografías, recuerdos personales, documentos históricos, botines utilizados en distintas competencias y elementos que fueron parte de su vida.

Claudia Villafañe

Claudia Villafañe sumó, durante su paso por Nápoles, una visita marcada por los recuerdos compartidos junto a Diego Maradona. El encuentro con Mamá Lucía en el museo dedicado al exfutbolista permitió volver a conectar con una historia construida durante los años que la familia vivió en Italia, en un espacio que conserva objetos, imágenes y testimonios de aquella etapa. Entre recorridos por la ciudad y momentos de reencuentro, su visita volvió a poner en primer plano el vínculo que une a Nápoles con el astro argentino y su entorno.

VDV