Jana Maradona sobre sus hermanas, Dalma y Gianinna: “Desde que papá no está, aprendimos a hablarnos”

La vida de Jana Maradona siempre estuvo atravesada por la figura de su padre. Hija de una relación extramatrimonial entre Diego Maradona y Valeria Sabalain, fue reconocida por el astro recién a los 14 años, después de una larga batalla judicial. En aquel entonces, Dalma y Gianinna, las hijas oficiales del Diez con Claudia Villafañe, aceptaron la situación, aunque mantuvieron cierta distancia.

Jana Maradona y Diego Maradona

Con el paso del tiempo y la muerte del ídolo en noviembre de 2020, la dinámica familiar cambió. La necesidad de resolver temas vinculados a la herencia y, sobre todo, de encarar juntos el juicio por la muerte de su padre, los obligó a unir fuerzas. En ese proceso, Dalma, Gianinna y Jana Maradona comenzaron un camino de reconstrucción que, aunque no estuvo exento de diferencias, permitió sanar viejas heridas.

El nuevo vínculo de las hermanas Maradona

Durante su reciente paso por el stream 805 de Boca, Jana Maradona habló con total sinceridad sobre cómo es su vínculo actual con Dalma y Gianinna: “Con Dalma y Gianinna hay un poco más de distancia porque obviamente, somos uno de cada pueblo. Eso es una realidad. El vínculo fue difícil de construir con mi papá en vida”, reconoció al comienzo de la charla.

Gianinna, Dalma y Jana Maradona

Sin embargo, también destacó que la ausencia de Diego Maradona los obligó a acercarse de otra manera. “Desde que él no está más, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan a los cinco y que no hay forma de afrontar si no lo hacemos juntos”, expresó. Y añadió: “Sabemos que hay mucho y muy lindo por hacer por papá. En pos de eso nos hablamos, nos llamamos y hemos tomado una birra pero también nos hemos puteado”.

La joven se mostró reflexiva al referirse al proceso de madurez que atravesaron como familia. “Tenemos conflictos como cualquier familia. Somos honestos y es necesario pasar por estas cosas porque estamos intentando construir un vínculo”, concluyó.

Quién es Jana Maradona

Jana Maradona nació en 1996, fruto de la relación entre Diego Maradona y Valeria Sabalain. Durante años, su vida estuvo marcada por la ausencia del Diez y por una batalla judicial que se extendió hasta su adolescencia. En 2010 fue reconocida legalmente como su hija, y recién en 2014 tuvo su primer encuentro con él en un gimnasio de Cañitas, donde el astro “pidió perdón y confirmó que era su hija”.

Jana y Diego Maradona

De perfil bajo y alejada de los escándalos, Jana Maradona vive en Montevideo y trabaja en el mundo del espectáculo. Aunque prefiere mantener su vida privada fuera de los medios, cada vez que habla demuestra madurez y sensibilidad.