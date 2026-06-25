Gloria Carrá rompió el silencio tras la denuncia contra su ex, Nacho Levy: "Todas merecemos ser escuchadas y acompañadas"

Gloria Carrá decidió expresarse en medio de un contexto delicado y dejó en claro su postura frente a situaciones que atraviesan muchas mujeres. La actriz eligió transmitir un mensaje que refleja acompañamiento y respeto, marcando un gesto que se suma a su historia personal y a la etapa que vivió junto a Nacho Levy. Su intervención se convierte en un aporte dentro de una conversación más amplia, donde distintas voces buscan visibilizar experiencias y abrir espacios de reflexión.

Gloria Carrá se pronunció luego de que su ex, Nacho Levy, fuera denunciado

Gloria Carrá compartió su mirada sobre un tema que generó repercusión y lo hizo desde un lugar de cuidado personal. La actriz, que mantuvo una relación con Nacho Levy durante varios años, optó por dar a conocer su posición con palabras que apuntan a la importancia de escuchar y acompañar en momentos difíciles. Su decisión se enmarca en un escenario donde cada mujer elige cómo atravesar sus procesos, mostrando que existen distintas formas de expresarse.

Gloria Carrá

En las últimas horas, la actriz se expresó públicamente luego de los dichos de Cecilia Ce contra su expareja, referente del movimiento social La Garganta Poderosa. La actriz, que mantuvo una relación con él entre 2020 y 2023, compartió un mensaje en el que se solidarizó con la psicóloga y sexóloga, y al mismo tiempo dejó en claro su postura sobre la importancia de acompañar a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

En la publicación que realizó en sus redes sociales, Gloria Carrá: "Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas". Con estas palabras, buscó transmitir un mensaje de apoyo y empatía hacia quienes atraviesan experiencias similares. Además, explicó que eligió comunicarse en privado con la psicóloga para brindarle su acompañamiento, aunque aclaró que no lo haría de manera pública como forma de cuidado personal.

La palabra de Gloria Carrá

Cabe destacar que la relación de la actriz y Nacho Levy se extendió durante tres años, en los que compartieron distintos momentos de pareja. La actriz, madre de Ángela Torres, mantuvo un vínculo con el militante social hasta 2023, cuando se produjo la separación. "También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto", concluyó.

Cecilia Ce denunció a Nacho Levy, el exnovio de Gloria Carrá: "Por suerte pude salir"

La denuncia de Cecilia Ce generó gran repercusión en las últimas horas. La psicóloga y sexóloga relató en sus redes sociales la angustiante situación que vivió durante su relación con Nacho Levy, a quien había confirmado como pareja a finales de 2025. Sin dar nombres, describió episodios de control y manipulación que afectaron su bienestar. "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir”, inició.

Palabra de Cecilia Ce

“En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir", escribió. Además, compartió una publicación informativa sobre los comportamientos de personas narcisistas y psicópatas, señalando que suelen tener patrones de insomnio y vigilancia constante. La profesional también mostró mensajes de apoyo que recibió tras su testimonio, destacando que fueron miles los que se solidarizaron con ella.

El relato de Cecilia Ce puso en evidencia la importancia de visibilizar situaciones de violencia psicológica y emocional. Su testimonio se convirtió en un punto de referencia para muchas mujeres que atraviesan experiencias similares, y generó un fuerte impacto en el ámbito público. La repercusión de sus palabras también alcanzó a Gloria Carrá, quien decidió pronunciarse para dejar en claro su solidaridad y su postura frente a los hechos. La actriz eligió hacerlo desde un lugar de cuidado personal, pero sin dejar de transmitir un mensaje de apoyo.

Gloria Carrá

Gloria Carrá eligió pronunciarse en un momento en el que distintas voces comenzaron a compartir experiencias personales y lo hizo con un mensaje que apunta al acompañamiento y al respeto. La actriz, que mantuvo una relación con Nacho Levy durante varios años, dejó en claro la importancia de reconocer los procesos que atraviesan muchas mujeres y la necesidad de que cada una pueda decidir cómo transitar esas instancias.

VDV