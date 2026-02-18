Las palabras de Ángela Torres sobre su papá, Marcelo Torres: "Necesito 10 años de terapia"

Ángela Torres dejó una de las confesiones más impactantes de la televisión cuando fue invitada al histórico ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, PH: Podemos Hablar. La artista se animó a hablar de su historia familiar y reconoció que el vínculo con sus padres es “delicado”.

Un vínculo complejo con sus padres

Todo comenzó cuando el conductor planteó la consigna: “Los que tuvieron o tienen una relación especial con sus padres”. Ángela dio un paso al frente y abrió su corazón.

“Tuve una familia muy poco hegemónica, por así decirlo. No tengo tanto esa conexión con la familia, me cuesta un poquito”, expresó la hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres.

Con total sinceridad, Ángela Torres describió su entorno como “un bardo”, propio —según ella— de una familia de artistas. “Yo me sumé al quilombo de entrada”, dijo entre risas, aunque dejando ver que no fue un proceso sencillo.

Gloria Carrá - Ángela Torres

Sobre su mamá, reconoció que el vínculo “siempre fue un poco difícil”, pero destacó que con el tiempo lograron encontrar puntos de encuentro. En cuanto a su padre, lo definió como “un aventurero de la vida” y hasta lo describió como “un hippie”, valorando sus experiencias y anécdotas, aunque admitiendo que la dinámica familiar nunca fue simple.

Por qué Ángela Torres se fue de su casa a los 17 años

Uno de los momentos más reveladores fue cuando contó que decidió independizarse muy joven. “Laburo desde muy chiquita y lo hice todo de forma muy independiente. Me fui a vivir sola a los 17 años porque quería irme de casa”, confesó.

La artista explicó que sus padres nunca se llevaron bien y que muchas veces ella quedaba en el medio de los conflictos. Esa situación, sumada a una infancia intensa y rodeada de figuras del ambiente artístico, la llevó a construir una red afectiva alternativa.

Ángela Torres

La frase que más resonó llegó casi al final de su relato. “Obviamente que a mis viejos los amo, pero necesito unos diez añitos de terapia para sanar un par de cositas”, lanzó, mitad en broma y mitad en serio.

Ángela y Marcelo Torres

Con esa declaración, Ángela Torres dejó en claro que, más allá del cariño, hay heridas que requieren tiempo y trabajo personal. También reveló que sus amigos y sus hermanos ocupan un rol central en su vida, funcionando muchas veces como su verdadera familia elegida.

AM