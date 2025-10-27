Ángela Torres y Diego Torres son dos artistas consagrados de la música argentina. Ambos, desde muy niños lo llevaron a realizar una consolidada carrera musical, inspirados en el legado de la gran Lolita Torres. Sin embargo, la joven solista reveló el secreto mejor guardado de la familia. De acuerdo con sus propias palabras, tanto tío como sobrina se "colgaron de las tetas" de la vocalista.

Ángela Torres sin piedad contra Diego Torres

Lolita Torres fue la pionera en la familia de artistas en llevar en alto el apellido. Sus creaciones musicales la llevaron a posicionarla como una de las cantantes más populares a nivel mundial. Como si fueran visionarios. Tanto Diego Torres como Ángela Torres se apropiaron del nombre propio de la solista que ya tenía el reconocimiento del público.

Así lo reveló la hija de Gloria Carrá en el programa de streaming Nadie Dice Nada (Luzu), bajo la conducción de Nicolás Occhiato y Momi Giardina cuando comenzó a ventilar el secreto familiar mejor guardado del clan.

“Les van a sonar rarísimos mis nombres, demasiado cristianos son. En mi documento dice: Ángela Azul Concepción Caccia Currá”, dijo. “¿Vos te llamás todo eso?”, exclamó la participante de MasterChef Celebrity. No conforme con esto, la joven fue por más: “Sí, Caccia es un apellido tano. Porque Torres es artístico, de mi abuela (Lolita). No lo tengo, es de ella”.

De esta manera, contó la ocurrencia que tuvo cuando subió por primera vez a un escenario: “Yo muy pilla, ya a los 11 me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres. Y Diego también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida”. Anonadada, la exbailarina de Marcelo Tinelli disparó: “¡Estamos sabiendo algo espectacular!”.

Esta franqueza, lejos de restar mérito a sus carreras individuales, subraya cómo las raíces y el talento heredado de la matriarca se entrelazan en el ambiente artístico, confirmando que el apellido Torres sigue siendo sinónimo de música y una poderosa carta de presentación.

El reclamo en vivo de Diego Torres a Ángela Torres

En la presentación de Diego Torres en el Movistar Arena del pasado noviembre de 2024, el cantante le recriminó a su sobrina la falta de comunicación. Al parecer, Ángela Torres no le responde los mensajes y aprovechó el show para realizarle un divertido pase de factura. “Gracias por venir… te estaba esperando… la próxima me iba a enojar”, exclamó el autor de Color Esperanza. “Yo también estaba esperando este momento”, respondió entre risas la exnovia de Rusherking.

“Te quiero”, agregó Ángela a modo de despedida, a lo Diego antes de que se vaya le disparó picante: “La próxima podés contestarme los mensajes también”. Sorprendida por el reproche en vivo, respondió avergonzada: “Ah bueno, no, chau… bueno, soy así, colgada”. “Sí, es un reclamo”, sentenció el intérprete mientras la abrazaba fraternalmente.

La confesión de Ángela Torres puso en relieve un aspecto fundamental de la dinastía artística argentina: la influencia y el peso del legado de Lolita Torres. Al admitir abiertamente que tanto ella como su tío, Diego Torres, se han beneficiado del renombre familiar -utilizando el apellido como trampolín-, la joven cantante no solo expuso una verdad incómoda, sino que también humanizó el camino al estrellato de dos figuras queridas por el público.

