Nicole Neumann contó cómo le descubrieron una infidelidad con un artista internacional

Nicole Neumann atraviesa una de las etapas más desinhibidas de su carrera. Además de conducir su propio programa de streaming, donde comparte detalles de su día a día y responde a los rumores que circulan sobre ella, la modelo se animó a ir un paso más allá. En una entrevista íntima con Martín Cirio para su ciclo de YouTube, A la cama con Martina, reveló aspectos desconocidos de su vida amorosa y sorprendió con confesiones inéditas.

Nicole Neumann mano a mano con Martín Cirio

Martín Cirio es uno de los creadores de contenido más populares del mundo digital. Con una comunidad de miles de seguidores que lo acompañan a diario, el influencer se consolidó como una de las figuras más influyentes de las plataformas online gracias a su estilo descontracturado, su humor ácido y las entrevistas que suelen dar que hablar en las redes. En esta oportunidad, en su ciclo de streaming recibió a Nicole Neumann para una charla distendida e íntima en la que recorrieron distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Nicole Neumann | Instagram

A lo largo de la entrevista, la experta fashionista se mostró relajada, respondió sin filtros y compartió anécdotas y confesiones que sorprendieron tanto al conductor como a la audiencia. Bajo el tópico “Infidelidades”, abrió su corazón y contó cómo vivió durante su adolescencia la etapa de noviazgo. Mientras admitió que había perdonado una traición amorosa, sacó a relucir un dato que no pasó desapercibido: “Yo a los 15 años tenía un novio de 25. Era difícil porque a los 15 años me manejaban como querían”.

Luego, más adelante en la conversación, sorprendió al reconocer que también estuvo del otro lado de la situación, aunque con otra persona. Con total sinceridad, admitió que en una ocasión fue infiel y que finalmente terminó siendo descubierta, una confesión que generó sorpresa y dio lugar a una revelación desconocida de su pasado.

La infidelidad que le descubrieron a Nicole Neumann

“La peor de todas, que también era chica, me leyó un mensaje. Yo me estaba duchando. ¡No me olvido más!”, exclamó Nicole Neumann reviviendo la secuencia de una escena que quedó marcada a fuego. “Sentís la sangre… ¡Fue horrible!”, expresó con total sinceridad ante el episodio con su exnovio.

Sin revelar la identidad de la persona involucrada, contó que, cuando fue confrontada por la situación, intentó minimizar lo ocurrido y despegarse por completo de la acusación. Incluso recreó las explicaciones que le dio en aquel momento: “Me intenté hacer la boluda. ‘En realidad no llegó a pasar nada. Lo que pasa es que imaginate…’”, relató. Fue entonces cuando dejó escapar un dato que despertó la curiosidad de Cirio: “Es que fue un artista internacional”. Luego continuó con las excusas que ensayó para justificarse: “‘Imaginate que el ego... Pero no pasó nada. Sólo hablamos, nada más’. Sí, la intenté remar porque era un tipazo y no daba”, reconoció con total sinceridad.

Según contó, aquella situación provocó un impasse con el chico con el que estaba en pareja. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron superar el conflicto y decidieron darse una nueva oportunidad apostando al amor. Finalmente, y ante las especulaciones que comenzaron a surgir, la conductora descartó de manera categórica que el misterioso artista internacional al que hizo referencia fuera Luis Miguel.

De esta manera, Nicole Neumann se animó a hablar de una de las facetas menos conocidas de su juventud, revelando con humor y sinceridad situaciones que marcaron su vida amorosa. La modelo compartió anécdotas inéditas y mostró una versión más relajada y auténtica de sí misma, sorprendiendo a todos con un pasado desconocido que hasta ahora habían permanecido guardadas bajo siete llaves.