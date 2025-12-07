Ángela Torres reveló por qué decidió dejar de vivir con su mamá, Gloria Carrá: “Tenía el corazón roto”

Ángela Torres es la primera hija de Gloria Carrá, fruto del romance de la actriz con Marcelo Torres, el hijo de la célebre cantante popular Lolita. Con una amplia carrera en el ambiente artístico, la joven comenzó a lograr, a su corta edad, una independencia económica que la llevó a ser ella misma quien administre su economía. Asimismo, el vínculo con su madre se volvía aún más hostil, por lo que decidió emanciparse e irse a vivir sola.

Así lo contó en una entrevista que tuvo mano a mano con María Laura Santillán para Infobae, donde contó cómo fue salir de su casa y comenzar una vida cargada de responsabilidades.

Ángela Torres y su vínculo con su mamá Ángela Torres

Desde temprana edad -precisamente a los siete años-, Ángela Torres comenzó a abrirse camino en la actuación y en el canto. Uno de sus primeros papeles fue cuando formó parte del elenco de Patito Feo en un rol secundario. No obstante, su pasión y dedicación la llevó a conquistar, de a poco, más popularidad en el medio. Estos trabajos hicieron que haya podido ahorrar al punto tal de poder salir de su hogar natal con tan sólo 16 años.

"Casi ni iba ya a mi casa, a mis 16 años. Un día la llamé a mi mamá y le dije que ya podía porque trabajaba hace un montón de años y la verdad que necesitaba mi espacio. No nos llevábamos tan bien en mi casa tampoco", contó en la entrevista con la periodista para el medio antes mencionado. Esta determinación se produjo en parte a las rispideces que mantenía durante la convivencia con su madre. En paralelo, sostuvo que la lejanía de su hogar natal de sus trabajos, hacían que cada vez resuene con más fuerza la idea de irse a vivir sola.

La relación de Ángela Torres y Gloria Carrá tras la mudanza

En la actualidad, Ángela Torres pudo limar asperezas y construir el vínculo con su madre desde otro lugar: "Por suerte, estamos sanando. Trabajamos mucho en nosotras. Fue clave en ese momento irme. Lo necesitábamos las dos", explicó. A diferencia de su hermana Amelia, la artista reflexionó sobre esa osada idea de independizarse. “Ahora veo a mi hermanita que tiene 16 años y digo: ´¡Es una nena!´ Jamás me la podría imaginar viviendo sola. Pero en ese momento yo ya estaba plantada de otra forma, vivía sola”, confesó.

Respecto a cómo hacía con el pago de los servicios y la compra de la comida: "Vivía cien por ciento sola, me pagaba los servicios, cocinaba. Me acuerdo que tuve un re desorden alimenticio al principio porque no sabía cocinarme".

Si bien contó que tuvo el acompañamiento de Gloria Carrá para iniciar el proceso de la mudanza, Ángela Torres hizo hincapié en el estado emocional que las atravesaban a ambas. La actriz se acababa de separar y “tenía el corazón roto”: "Me ayudó lo que se pudo. Estaba medio complicada la cosa", señaló. No obstante, ella también sufría su primera desilusión amorosa, pero ante la ausencia de su mamá, pudo apoyarse en sus seres queridos: “Yo también me acababa de separar de mi primer amor y también estaba muy rota. Me ayudaron mucho mis mejores amigos", concluyó.

