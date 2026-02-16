Gloria Carrá habló de su relación con el padre de su hija, Ángela Torres: “La críe prácticamente sola y tuve que pedir plata prestada”

A lo largo de su carrera, Gloria Carrá ha construido una imagen de mujer frontal, comprometida y sin rodeos. Reconocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, en más de una ocasión decidió correrse del discurso edulcorado para contar su historia desde un lugar real y profundo.

En ese camino, Gloria Carrá se refirió a uno de los aspectos más sensibles de su vida personal: la relación con el padre de su hija mayor, Ángela Torres, y cómo fue criarla prácticamente sola, enfrentando no solo la maternidad en soledad sino también momentos de fuerte vulnerabilidad económica.

Una maternidad marcada por la soledad y el silencio

En una entrevista concedida a Infobae en 2023, Gloria Carrá habló con crudeza sobre su separación de Marcelo Torres, ocurrida cuando Ángela Torres aún era muy pequeña. Según relató, la relación no estaba bien y la ruptura se dio incluso antes de que su hija cumpliera un año: “Me separé un poco antes de que Ángela cumpliera el año. No, no estaba bien esa relación”, explicó.

Gloria Carrá detalló que desde ese momento quedó prácticamente sola a cargo de la crianza y el sostén económico de su hija: “Sí, prácticamente la críe sola, económicamente la críe sola. Siempre”, afirmó, dejando en claro que no contó con apoyo financiero. Además, recordó que hubo un período particularmente complejo en el que no tuvo trabajo y debió atravesar serias dificultades. “Hubo un par de años que no trabajé y tuve que pedirle plata a un amigo”, confesó.

Una crianza sin respaldo

En otra entrevista, esta vez en el ciclo radial Detrás de escena, conducido por Daniel Gómez Rinaldi, Gloria Carrá profundizó en cómo fue criar a Ángela Torres mientras sostenía una carrera marcada por la intermitencia laboral. Lejos de cualquier idealización, la actriz describió esos años como un aprendizaje constante, en el que el trabajo y la maternidad avanzaban en paralelo.

La actriz recordó que continuó trabajando sin interrupciones y que muchas veces llevaba a su hija a los sets y camarines para poder cumplir con sus compromisos laborales: “Ángela era bebita y me la llevaba al camarín para darle la teta”, contó al evocar sus primeros meses como madre, cuando participaba de distintas ficciones teatrales y televisivas.

Hoy, Gloria Carrá y su hija Ángela Torres atraviesan un gran presente, marcado por la cercanía, el acompañamiento y el orgullo mutuo. Después de años de esfuerzo y trabajo compartido, madre e hija supieron salir adelante juntas y hoy disfrutan de un vínculo sólido.