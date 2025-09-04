Benjamín Vicuña, Gloria Carrá, Julieta Díaz y Yayo arrasan en Netflix con el estreno de una película argentina más exitoso del año

Netflix sumó a su catálogo global una nueva producción argentina que rápidamente captó la atención de los suscriptores. Se trata de Corazón delator, una película dirigida y escrita por Marcos Carnevale, que reúne a un elenco de primer nivel encabezado por: Benjamín Vicuña, Julieta Díaz, Gloria Carrá y Yayo Guridi. El film se ha posicionado como uno de los más vistos y apunta a convertirse en uno de los grandes estrenos del año, ubicándose durante meses entre las 10 más vistas de la plataforma.

Corazón delator

Durante 89 minutos, la nueva apuesta de Netflix combina drama, romance y segundas oportunidades. El guión de Corazón delator propone un choque de mundos y reflexiona sobre la vida, la muerte y la capacidad de transformar el dolor en un nuevo comienzo.

De qué trata la película protagonizada por Benjamín Vicuña, Gloria Carrá, Julieta Díaz y Yayo Guridi

En Corazón delator, Benjamín Vicuña interpreta a Juan Manuel, un empresario soltero y sin preocupaciones, cuya vida da un giro inesperado tras recibir un trasplante de corazón. El órgano proviene de Pedro, un albañil humilde que soñaba con comprar una moto y cuya muerte conmocionó a toda la familia.

La trama de la nueva producción de Netflix se centra en Valeria, la viuda de Pedro, encarnada por Julieta Díaz, quien debe rehacer su vida mientras cría a su hijo. La historia une a ambos personajes cuando Juan Manuel decide investigar el origen de su donante y se acerca al barrio donde vivía Pedro, ocultando su verdadera identidad. Sin embargo, lo que comienza como una simple curiosidad se convierte en un vínculo profundo con Valeria y el peligro de que su secreto salga a la luz.

Además de la dupla protagónica, el film cuenta con figuras reconocidas como Gloria Carrá, Yayo Guridi, Peto Menahem, Julia Calvo y Bicho Gómez. También participan Verónica Hassan, Javier De Nevares, Facundo Espinosa, entre otros, conformando un reparto que aporta emotividad, humor y realismo a la trama.

La producción, respaldada por Sony Pictures, se filmó en escenarios del conurbano bonaerense, con especial destaque en el Parque Central Las Colonias de Lanús. Esta elección de locaciones refuerza la intención de retratar ambientes cotidianos, lejos de los clásicos paisajes urbanos del cine nacional. Sin duda, Netflix lo ha vuelto a hacer, acertando con esta nueva e icónica producción.