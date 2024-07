Gonzalo Heredia ha actuado en decenas de novelas, películas y obras de teatro. A sus 42 años, el actor cuenta con una importante trayectoria -que ahora también se ha expandido a la literatura-, aunque algunas de las producciones de las que fue parte no tuvieron el reconocimiento suficiente.

Así fue que un usuario de Twitter hizo referencia a la telenovela fantástica Lobo, que se transmitió en 2012 y en la que Heredia interpretó a un hombre lobo. Además, contó con las actuaciones de Vanesa González, Osvaldo Laport, Luisana Lopilato, Adrián Navarro, Viviana Saccone, Laura Azcurra, entre otros.

"Pensar que nosotros tuvimos nuestra propia New Moon y no la supimos valorar lo suficiente", escribió el internauta haciendo referencia a una de las películas de la saga Crepúsculo y esta publicación llegó a ojos de la pareja de Brenda Gandini, quien no dudó en opinar al respecto.

La respuesta de Gonzalo Heredia sobre su serie "Lobo"

Con fotogramas de la película de Hollywood comparados con otros de Lobo, se pudo ver que esta telenovela fue, cuanto menos, original para el panorama de la Tv argentina. "Jodanse. No esperen a q me muera para darme un Martín Fierro", expresó con humor Heredia al ver la publicación sobre la serie de 2012.

Así, fueron varios los internautas que confesaron su fanatismo por la telenovela protagonizada por Gonzalo Heredia: "Era un novelón, ahí Laport demostró el gran villano que podía interpretar, que lástima que la bajaron", "Amé el riesgo que tomaron con esa serie", "Yo la ví, no sé cuántas personas pueden decir lo mismo", "Yo vi todos los capítulos, soportando el bullying de los que no aprecian lo bueno", "Posta es una pena que no sepan valorar la fantasía acá. Siempre cayendo en novelas sobre la vida de unos pobres chetos".