Graciela Borges en Mar Del Plata: las fotos en la presentación de un libro sobre la playa Bristol

Graciela Borges participó del lanzamiento de Bristol, el libro de Soledad Lareo, un ensayo fotográfico que propone recorrer la historia, la memoria y el legado de uno de los espacios más emblemáticos de Mar del Plata: la playa Bristol.

Borges en Villa Victoria en la presentación del libro de fotos de Lareo, una de sus amigas más cercanas.

Claro que la presentación de la obra no podía faltar a esa herencia histórica. De la mano de Graciela Borges, querida amiga de la autora y amante de la ciudad feliz, donde pasa gran parte del año, tuvo un escenario a su altura: Villa Victoria, una casa cargada del encanto de otra época que fue el marco ideal para la ocasión.

De la mano de Graciela Borges, se presentó Bristol, un libro que une lo popular con lo aristocrático

“Estoy feliz de poder presentar Bristol en Villa Victoria porque siento que se une todo, lo popular con lo aristocrático, y Mar del Plata es eso, en el medio estamos todos los argentinos”, dijo Lareo, que agradeció especialmente a “la infinita generosidad de Gra que hace todo posible”, además de a la directora de contenidos de Style Contenidos Nata Álvarez –que presentó la obra junto a la actriz– y a la directora del centro cultural Fares Taie, Alicia Ciribe, que estuvo a cargo de la convocatoria.

Graciela Borges en Villa Victoria.

El resultado fue un verdadero encuentro con la cultura y la identidad marplatense y un auspicioso lanzamiento para el libro, cuya presentación estuvo a cargo de Graciela Borges, que ya está a la venta en las tiendas Cabrales y en otros puntos, como la propia Villa Victoria y la librería marplatense El gran pez. También está disponible online en soledadlareo.com.

Fotos: Lula Dazcenzo y Santiago Turienzo.