Graciela Borges se reencontró con Valeria Bertuccelli y Vicentico en una noche muy especial

Siempre fiel a su gran amor, el cine, y a sus amigos, Graciela Borges se acercó al mítico Cine York, ubicado en Olivos, como invitada de lujo en la proyección de “La otra mejilla”, la nueva película de Valeria Bertuccelli, que acompaña el nuevo disco (bajo el mismo nombre) de la artista salteña Feli Colina, cuyos videoclips son también dirigidos por Bertuccelli.

Valeria Bertuccelli, Graciela Borges y Vicentico

Luego de posar junto a Valeria y su pareja, Vicentico, Graciela disfrutó de la primera función de “Playlist”, nuevo ciclo dedicado a explorar el cine desde su vínculo con el universo musical.

Lejos de ser un videoclip extendido, “La otra mejilla” construye un universo propio que lleva al cine la potencia emocional, teatral y poética del álbum de Feli Colina.

Valeria Bertuccelli presentó su nueva película, “La otra mejilla”

Este proyecto incluye los lanzamientos de cortes como “Demasiado Nada” (versión del clásico de Flema) y forma parte de un universo cinematográfico propio.