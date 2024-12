El pasado miércoles, los participantes de Gran Hermano 2025 hicieron su primera nominación. Luego de que pasaran al confesionario, excepto por 4 jugadoras que fueron prohibidas por decisión del líder, se formó la primera placa parcial: Delfina de Lellis, Carlos Tocco, Luciana Martinez y Ulises Apostol están en la cuerda floja. Sin embargo, en este contexto, las redes sociales comenzaron a desenmascarar algunos secretos de los participantes. Uno de los primeros en ser cancelado por los usuarios fue Juan Pablo de Vigili por ser un supuesto "acomodado".

Juan Pablo de Vigili

¿Por qué aseguran que Juan Pablo es un "acomodado" en Gran Hermano 2025?

Los usuarios de las redes sociales son muy fanáticos de Gran Hermano. Por eso, luego de la presentación de los participantes, comienzan los famosos "carpetazos", donde los internautas buscan información y exponen supuestos secretos. De esta manera, muchos jugadores comienzan a ser odiados o amados por el público, sin que ellos sepan que lo están siendo. En esta ocasión, le tocó a Juan Pablo de Vigili.

Juan Pablo de Vigili

"Soy arquitecto, me considero un emprendedor nato. Me gusta competir porque si me quedo me comen. Soy buena onda siempre, si no es porque vos me mostraste una cara que no me gustó por ahí sacan mi lado no tan bueno”, compartió durante la presentación. Además, reveló que siempre quiso ser actor, pero que su familia lo consideraba un hobbie. "Me fui creyendo que yo tenía que ser un empresario. Yo solo entiendo el por qué estoy acá. Sé que este es mi momento”, expresó emotivo.

Juan Pablo de Vigili

Sin embargo, y a pesar de la buena onda que mostró, Aaron Suárez compartió en su cuenta de X que ya sabía de la presencia de este jugador. "Ayer me filtraron a Juan Pablo, pero guardé la información", comenzó diciendo. De esta manera, aseguró: "Me dijeron que entró acomodado, sin hacer casting". El usuario mostró una conversación con otra persona, sin contar el nombre de su contacto. Éste aseguraba que su familia era de clase alta y, por eso, había podido entrar al certamen.

El posteo que acusa a Juan Pablo de Vigili de "acomodado"

Ante este descubrimiento, los usuarios de las redes sociales se mostraron enojados. Además, destacaron que varios famosos lo seguían en Instagram y aseguraron que sería un eliminado. Por su parte, Juan Pablo de Vigili se comenzó a integrar en la casa, pero también se ganó algunos votos en la nominación. El correntino de 37 años es uno de los más vistos en redes sociales y criticados, por su manera de ingresar al certamen e interactuar con los otros participantes.

A.E