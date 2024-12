Gran Hermano: Tomás Holder opinó de los jugadores y recreó su icónico viral en la casa

Gran Hermano regresó con su edición 2025 el lunes por la noche y Santiago del Moro se encargó de presentar a todos los participantes, que se dividen en 24 jugadores con características y edades diferentes. En este sentido, Tomás Holder, opinó sobre los nuevos integrantes de GH.

Por su parte, el influencer, que fue el primer eliminado de la casa en la edición del año 2022, compartió un video en sus redes opinando de los 24 participantes y recreando lo que hizo hace dos años, cuando ingresó al reality y juzgó a sus compañeros.

Tomás Holder opinó de los jugadores de Gran Hermano

En este sentido, Tomás Holder compartió en Tiktok un video hablando sobre los nuevos integrantes del programa, que ahora vivirán en la casa donde él estuvo tan solo una semana hace dos años. Si bien con algunos fue bastante bondadoso y afirmó que “le caen bien”, con otros no fue tan positivo y los juzgó por distintas razones. Así, con las fotos de cada participante de fondo, empezó a opinar sobre los jugadores.

Primero, hizo referencia a sus comentarios en la edición que lo tuvo como participante, cuando ingresó a la casa y “le sacó la ficha a todos”. “En 2022 le saqué la ficha a todos el primer día, arrancamos hoy con los de Gran Hermano 2025”, comenzó diciendo en su video de Tiktok.

Primero, habló de Jenniffer Lauría, la joven que trabaja en una asociación sindicalista. “No me va ni me viene”, dijo Holder sobre Jennifer, pero admitió haberse sorprendido por sus pechos: “¿Qué tiene acá adelante?”

Después, opinó sobre Brian Alberto, que trabaja de vendedor ambulante: “Este te vende medias, te vende todo. Es un canchero”. Además, admitió que le cayó bien: “Parece buena onda”.

Cuando llegó el turno de Andrea Lázaro, el influencer sostuvo que le tiene “miedo”: “Andrea tiene más anabólicos en el organismo que no sé qué. Respetenla”. Sin embargo, sobre Juan Pablo, el correntino, Holder opinó que parece un “tipo cálido” y “canchero”, con una “onda Punta del Este”.

A su vez, sostuvo que Delfina, la nueva integrante que trabaja en la industria del modelaje, “entró muy Barbie”, y anticipó que, para él, no va a ser una jugadora muy “wow”: “En Gran Hermano ser lindo no basta”.

Después, sobre Ulises, el licenciado en Ciencias Políticas, Holder señaló que es un “chanta”: “El típico chabon que se te sienta al lado y te dice ‘che, ¿tenes negocios, tenes plata para invertir?’ Y te roba todo”.

Al mismo tiempo, acusó a Chiara Mancuso, la hija de Alejandro Mancuso, el exfutbolista argentino de tener su participación en GH “arreglada” por su figura como descendiente de un jugador que pasó por la Selección albiceleste.

Sobre Santiago, el participante uruguayo, el tiktoker señaló que, al igual que Juan Pablo, tiene pinta de “vacacionar en Punta del Este”. “En Gran Hermano el ego te tira abajo”, advirtió haciendo referencia a la personalidad del jugador, que se cree el “más hegemónico”.

En medio de sus críticas, hubo tres participantes que se llevaron el visto bueno de Holder, como Petrona Jerez, la enfermera de 53 años, a quien el influencer considera como “la número uno”: “Va a ser la mamá de la casa”.

En la misma línea, habló de Giuliano Vaschetto, a quién calificó como un “facha” y declaró que, si Giuliano aprende cómo manejar su paso por el reality, le ve futuro. Lo mismo dijo sobre Martina, la contadora que para Holder es una “linda chica” que parece “tranquila”: “Tiene un aire a Juli Poggio, si se junta con la gente adecuada puede llegar lejos”.

No obstante, sobre Sebastian Bello, el modelo que tiene un tono de voz agudo por una operación en las amígdalas, Holder no fue muy optimista y lo definió como un muchacho “impresentable”, además de burlarse de su voz. En el mismo sentido habló de Candela, la estudiante de personal trainer, y la criticó físicamente: “Le hace falta una rinoplastia”.

Llegando al final de su video, Tomás Holder opinó sobre Carlos, el jugador que trabaja en un boliche y vende lencería en la calle Avellaneda. “Un hombre lamentable, 25 años cag.. a la mujer y manteniendo a las dos, un bol..” , dijo sobre lo que contó el jugador en su presentación.

Gran Hermano regresó el lunes a la noche en su edición 2025.

Al igual que con Andrea, el tiktoker señaló que a Sandra le tiene “miedo” : “Mejor callense la boca con ella”. Y sobre Luca figurelli, tuvo una opinión positiva: “Me cae piola”. Además, lo definió como el “típico turrito lindo y fachero” y admitió que se imagina verlo en la final del reality. También criticó a quienes comparan a Lourdes, la nueva jugadora oriunda de Mar del Plata, con Shakira por su tipo de pelo. “Es una falta de respeto para mi mujer colombiana”, bromeó Holder sobre la comparación..

Por último, habló sobre Claudio, y dijo que es el “típico chabon de 40 años que no supera su adolescencia y quiere ser siendo joven eternamente”. Sin embargo, aseguró que lo apoya y le dejó un consejo: “Si no se come el ego y la ‘pelicula’ de GH puede andar bien”. De esta manera, el exparticipante, que fue eliminado el primer domingo de la edición del 2022, hizo con los jugadores lo mismo que había hecho aquel año: los criticó, a algunos de forma positiva y a otros de forma negativa.

VFT