Este 2 de diciembre, Santiago del Moro volvió con todo a la televisión argentina y presentó la nueva temporada de Gran Hermano. El casting dejó mucho para hablar, sobre todo porque hay 24 participantes que jugarán por el premio final de $70.000.000, más lo que se invierta a través de Mercado Pago. Uno de los primeros en entrar, y que sorprendió a todos con sus declaraciones, fue Carlos Tocco, el participante que vivió una doble vida por 20 años.

¿Quién es Carlos Tocco, el DT que vivió una doble vida por 20 años?

Carlos Tocco apareció en su presentación y destacó que es un “empresario de la noche que aprendió en la escuela de la calle”. El hombre de 63 años llegó a la casa de Gran Hermano con una actitud que, en las redes sociales, los usuarios lo compararon con Cacho Castaña. Fue jugador en San Miguel, y se desempeñó como DT de Deportivo Español e Ituzaingó. Sin embargo, una de las cosas que más sorprendió fue su complicado pasado.

“Tuve una doble vida durante 25 años y lamentablemente no terminó bien”, reveló Tocco. Sin dar muchos detalles, contó que tiene una historia de vida fuerte y por eso se considera "un tipo picante". “Si se meten conmigo, van a tener problemas”, advirtió en su presentación. A pesar de haber estado en el mundo deportivo, una situación médica lo obligó a abandonar su pasión y buscarla en "la noche". “Tuve dos operaciones de columna, estuve en silla de ruedas por mala praxis. Para mí, sería una nueva oportunidad porque estuve muy grande en terapia intensiva. Estuve a punto de morirme, pero gracias a Dios me pude recuperar”, expresó.

Carlos Tocco se volvió rápidamente viral en redes sociales, por sus divertidas declaraciones y prometedoras actitudes. Una de las más icónicas fue su interpretación de "GPS". “Soy muy tranquilo… pero si se meten conmigo me pongo en sistema GPS: gordo picante y sin filtro. Sé que camino sobre un hilo muy finito: no quiero ser el viejo boludo. Pero mi estrategia no la voy a decir porque soy técnico”, planteó, y provocó el aplauso de los usuarios.

Los participantes de la edición 2024-2025 prometen dar un reality lleno de diversidad y picante. Desde los 18 años hasta pasando los 60, demostraron que no existe edad para vivir en Gran Hermano y ganar un espectacular premio. Hasta el momento, algunos internautas ya eligieron a sus favoritos, mientras que otros exponen secretos oscuros sobre ellos, en búsqueda del próximo ganador.

A.E