Gran Hermano 2025 (Telefe) inició el 2 de diciembre y pocos días después del estreno de esta nueva edición la polémica inició para no tener fin. Esta semana Renato Rossini, el joven peruano apuntó contra Santiago Algorta, en esta oportunidad no solo por ser celíaco, sino que su estrategia es aguardar que por este tema el uruguayo termine “hablando con los psicólogos”.

Durante las dos primeras semanas, la casa más famosa del país estuvo envuelta por grandes polémicas, desde los comentarios aberrantes contra Luciana Martínez, hasta la broma pesada que Delfina De Lellis le hizo a Candela Campos. También se había vivido ya un cruce entre los dos participantes extranjeros, Renato de Perú y Santiago de Uruguay.

El joven peruano fue criticado en las redes sociales duramente luego de que se conociera un diálogo que tuvo con Jenifer Lauría, en donde reveló su predicción para algunos participantes: “Tú sabes que tiene los días contados acá adentro. Entre ellos solitos se van a eliminar, Santi se va a quedar solo y va a tener que ir a hablar con los psicólogos. No creo que alguien pueda sostener, tanto tiempo, que lo dejen de lado”.

“Estoy esperando la renovación. Todos ellos se van y, en el repechaje va a entrar gente, que nos va a dar la talla en la competencia. Personas con valores y respeto. Quienes entren al repechaje, con valores, porque si no ya saben por qué puerta se van”, concluyó Renato Rossini sobre la ‘limpieza’ que cree que el público hará con algunos participantes de Gran Hermano (Telefe).

Sin embargo, no fue la primera vez que el participante fue criticado por los seguidores de la casa más famosa del país por criticar al concursante uruguayo. En otra oportunidad Renato había hecho referencia a que Santiago Algorta celíaco, expresando que esto era un gran problema para la convivencia dentro del reality: “Mejor no entres”.

“¿Cómo vas a servirte un cerro de arroz? ¿Los demás no comen arroz? Puedo entender que tengas una condición, o algo así, pero no te vas a armar tu dieta y tu ensalada. Mejor ni entres a la casa si sabes que vas a tener ese problema y si sabes que no puedes pensar en los demás”, había sentenciado Renato Rossini sobre su compañero generando indignación de gran parte de los seguidores la casa más famosa del país..

Las peleas dentro de Gran Hermano (Telefe) parecen no tener fin, con el constante ataque entre los participantes que lo único que está generando en estas primeras semanas es la división de cada uno en grupos cada vez más pequeños que solo se enfrentan entre ellos.