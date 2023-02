Alexis "Conejo" Quiroga fue uno de los mejores jugadores de esta edición de Gran Hermano, junto a su novia Coti Romero, recibieron el apodo de Bonny and Clyde. Aunque los dos están eliminados de la casa siguen dando de qué hablar. En una nota con "Mañanisima", El Conejo se refirió a los palitos que recibe su pareja de Romina, Julieta y Daniela, las chicas que aún siguen en competencia.

Alexis "Conejo" Quiroga fue uno de los mejores jugadores de esta edición de Gran Hermano, junto a su novia Coti Romero, recibieron el apodo de Bonny and Clyde.

La semana pasada Romina Uhrig cumplía años y estaban haciendo karaoke, mientras cantaban "Amiga Traidora" se acordaron de la espontánea de Coti a Daniela y Julieta. "Queso 'rachado", dijo la exdiputada en el medio de la canción, mientras las otras chicas se reían. "Queso 'rachado' para la empanada", volvió a repetir imitando el acento correntino de Coti.

En la entrevista, Pampito le pregunta a Alexis sobre esta situación: "¿Vos le perdonás a las chicas, Romina, Daniela y Julieta, lo que le hicieron a Coti? Primero fue Coti en contra de ella, y después las chicas siguieron hablando de ella en la casa… El otro día le tiraron un palito, en el cumpleaños de Romina.".

"No la pudieron soltar, todavía. Creo que hay un dolor grande ahí. A Coti se la crucificó por haberlas votado, le dijeron traidora. Ahora, la escuché a Julieta y a Daniela decir que votar no era una traición, que era un juego. Entonces, no entiendo el enojo.", respondió el Conejo. "El otro día le cantaban Amiga traidora.", dijo el panelista. "Y bueno, eso es un poco de despecho", cerró la pareja de la correntina.

EF.