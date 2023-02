Hace unos días se viralizó un chat de Lucca Bardelli, novio de Julieta de Gran Hermano, con una joven en tono romántico. En el día de ayer, la participante recibió una advertencia de infidelidad y la supuesta amante de Bardelli realizó un descargo y aseguró no haber estado enterada de que el joven estaba de novio.

Rocío Galera es la joven influencer que expuso a Lucca Bardelli por haberle sido infiel a Poggio. La joven ya había compartido unos chats del mismo estilo con Mauro Icardi, pero el ex de Wanda Nara negó todo. En una ronda de preguntas con sus seguidores, Rocío no tuvo más opción que hablar de su aventura con el novio de Julieta.

El descargo de la supuesta amante del novio de Julieta Poggio

"Es muy fácil culpar a la mujer siempre. ¿Y el hombre que tiene pareja, miente, engaña y no la respeta?", comenzó Rocío con su descargo junto a una captura de una nota del medio Clarín que la responsabiliza de la infidelidad. “Yo estoy soltera, puedo estar con quien quiera, sin embargo no estoy con chicos que tienen pareja. Si hay chicos que me hablan y tienen novia, ¿la culpable soy yo? ¡Estamos muy mal!, finalizó furiosa.

Durante la conversación que mantuvo con Lucca Bardelli, Galera aseguró que no sabía que Julieta Poggio era su novia a pesar de haber visto las fotos de la pareja en el Instagram del joven. "Sí, vi una foto y él me dijo que era una ex. Yo no veía GH, no estaba enterada de nada en Europa", respondió la influencer.

La reacción de la joven que habría tenido un romance con Lucca Bardelli

A su vez, desmintió las declaraciones de Pato Destefani, madre de la jugadora, sobre una amistad entre ella y Lucca Bardelli. "Mirá vos, jaja", fue cómo Rocío respondió a la aseveración de la madre. Por el momento, el novio de Poggio no emitió opinión alguna sobre todo lo que está ocurriendo. Sobre todo, con la advertencia que recibió Julieta y la tiró abajo anímicamente.

A Julieta le gritaron que su novio le fue infiel y ella quedó anonadada

Julieta Poggio viene teniendo unas semanas muy difíciles dentro de la casa luego de la fulminante fallida que eliminó a su mejor amiga. En el día de ayer, la hermanita recibió un grito del afuera que le advertía sobre una infidelidad de su novio mientras ella está aislada.

Julieta, Romina, Marcos y algunos familiares de los participantes estaban charlando en los sillones del jardín cuando fueron testigos de una fuerte declaración que descolocó a Poggio. "Julieta, Lucca te cagó. Julieta cornuda", fueron las declaraciones que alarmaron a los participantes. Camila Camarda, hermana mayor de la joven, fue la más sorprendida y no sabía qué decirle a Julieta.

OL.