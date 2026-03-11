Gran Hermano Generación Dorada: piden sanciones por los terribles comentarios de Carmiña contra Mavinga

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) va logrando captar la atención de la audiencia. Luego del derecho a réplica que tuvo la ex pareja de Luana, el reality vuelve a llamar la atención en redes sociales. Esta vez, tiene que ver con las fuertes palabras de Carmiña para referirse a su compañera, Mavinga.

Indignación y repudio: los dichos de Carmiña contra Mavinga que generaron revuelo en redes sociales

En las últimas horas, un fragmento de Gran Hermano Generación Dorada comenzó a circular con fuerza en redes sociales y desató una intensa polémica. El video muestra un momento ocurrido dentro de la casa en el que Carmiña realiza comentarios dirigidos a Mavinga, la participante de origen africano que forma parte del reality conducido por Santiago del Moro.

La escena tuvo lugar dentro de la casa mientras en el patio de la misma se encontraba Mavinga bailando frente a algunos de sus compañeros. En ese contexto, Carmiña lanzó una frase que rápidamente generó rechazo entre muchos usuarios. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, expresó la concursante paraguaya sobre la joven.

Carmiña

Sus polémicas palabras no tardaron en viralizarse y provocar una fuerte reacción en distintas plataformas. Numerosos internautas señalaron que la expresión hace referencia directa al período del tráfico de esclavos y al sufrimiento que padecieron millones de personas africanas durante esa etapa. Por este motivo, muchas personas consideraron que el comentario fue ofensivo y cargado de connotaciones racistas.

El fragmento comenzó a replicarse en X (ex Twitter), Instagram y otras redes, donde los seguidores del programa iniciaron un intenso debate sobre lo ocurrido dentro de la casa. Mientras algunos pidieron una sanción para la periodista, otros reclamaron una explicación por parte de la producción del reality.

Mavinga

Anamá Ferreira defendió a Mavinga y pidió la expulsión de Carmiña de Gran Hermano Generación Dorada

Entre las figuras que se pronunciaron públicamente sobre el episodio estuvo Anamá Ferreira, quien es brasilera y vive hace años en la Argentina. Durante su participación en el programa Gossip, fue contundente al opinar sobre la situación. “Racismo total en la casa de Gran Hermano. La tienen que expulsar o mandar a placa el resto del certamen”, sostuvo la exmodelo y empresaria en defensa de Mavinga.

Sus dichos se sumaron a la ola de críticas que generó el comentario de Carmiña. Además de ser considera inapropiado, abrió un debate sobre una discusión más amplia acerca de la responsabilidad de los participantes en un formato televisivo de gran exposición y el impacto que pueden tener sus expresiones.

Según trascendió, la situación no solo generó revuelo en el público sino también en el entorno cercano de la participante involucrada. El marido de Mavinga habría manifestado su malestar a la producción del programa y expuso su preocupación por el episodio. Hasta el momento, desde el ciclo de Telefe no confirmaron si habrá alguna sanción para Carmiña por sus dichos pero todo indicaría que si debido al alcance que tuvo el video y las reacciones de la audiencia.

De esta manera, piden sanciones por los terribles comentarios de Carmiña contra Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada. La forma despectiva de referirse a su compañera provocó enojos y mensajes en contra de la comunicadora, por lo que podría recibir una sanción por parte de los productores del ciclo.