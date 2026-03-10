Nació el segundo hijo de Benjamín Amadeo y el nombre elegido generó sorpresa

Tras nueve meses de espera, ansiedad y emoción, Benjamín Amadeo y su esposa Martina se convirtieron en padres de su segundo hijo. El anuncio lo realizó el propio músico mediante su red social, donde también contó el nombre que eligieron para su bebé.

La emoción de Benjamín Amadeo por el nacimiento de su segundo hijo

Benjamín Amadeo atraviesa otro de los momentos más felices de su vida a nivel personal. Luego de haber contado meses atrás que su familia se agrandaría, el artista confirmó en las últimas horas que nació su segundo hijo, fruto de su relación con su esposa Martina, con quien ya tiene a su primera hija, Andes.

La noticia causó revuelo en redes sociales y los mensajes de cariño por parte de seguidores, colegas y amigos del cantante se hicieron presente en la dulce publicación que realizó en su cuenta. Poco después de la llegada del pequeño, Benjamín Amadeo compartió una imagen tan simple como emotiva donde le dio la bienvenida a su bebé. En la foto se ve la pequeña mano del recién nacido sujetando el dedo del cantante y también el de su mamá, una escena íntima que conmovió a quienes seguían de cerca esta dulce espera.

Benjamín Amadeo

El particular nombre que eligió Benjamín Amadeo para su hijo: "Bienvenido"

La imagen estuvo acompañada por un mensaje cargado de emoción en el que presentó oficialmente al nuevo integrante de la familia. “Bienvenido Paquito. Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del rojo y argentino. Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amor”, expresó Benjamín Amadeo, dejando en claro la enorme felicidad que atraviesan en este momento.

El nacimiento del niño causó mucha felicidad en sus seguidores pero también generó sorpresa ya que el nombre que eligió la pareja es poco común actualmente. Sin embargo, hay quienes no se sorprendieron ya que su primera hija también lleva uno fuera de lo tradicional: la pequeña, que nació en 2022, se llama Andes.

El tierno posteo de Benjamín Amadeo anunciando el nacimiento de su segundo hijo

Como suele ocurrir con este tipo de anuncios, la publicación no tardó en generar repercusión y llenarse de “me gusta”. Asimismo, los mensajes con felicitaciones y buenos deseos para los flamantes padres se hicieron presentes. Entre los artistas que saludaron al bebé se encuentran Darío Barassi, el Chino Darín, Verónica Lozano, Mery del Cerro, Oriana Sabatini, Benjamín Vicuña, Isabel Macedo, Celeste Cid, entre otros.

Con la llegada de Pacífico, la familia de Benjamín Amadeo se agranda y comienza a escribir un nuevo capítulo. Tras su publicación, el intérprete de Para siempre se retiró de su red social para disfrutar de esta nueva etapa y dedicarse por completo a los primeros días de vida del bebé junto a su pareja y su hija.

