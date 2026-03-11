El motivo por el que Gran Hermano expuso a Luana al derecho a réplica: "Si necesitas irte, podés"

Gran Hermano Generación Dorada promete más polémicas y escándalos que las ediciones anteriores, y en la gala del martes 10 de marzo un cara a cara se hizo viral en redes sociales. Luana Fernández, la participante que dejó a su novio en el streaming dentro de la casa, se enfrentó a Lucas, su ex, en una llamada virtual con él. El momento generó diversos comentarios, pero sobre todo críticas hacia el Big y el nuevo condimento de esta edición. Es así como los usuarios comenzaron a indagar sobre el "derecho a réplica" y la razón por la que se expuso a la participante al mismo.

¿Qué es el "derecho a réplica" en Gran Hermano Generación Dorada?

Implementado en la versión italiana de Gran Hermano, según informó Santiago del Moro, el "derecho a replica", o DAR, permite la "confrontación" y la defensa de personas externas aludidas por participantes dentro de la casa. En esos casos, esa persona tendrá la posibilidad de aparecer mediante videollamada o intervención virtual para responder a lo que se dijo frente a los propios jugadores. Gran Hermano Generación Dorada enfrenta a todas personas que cargan con una imagen pública, ya sea en redes sociales o en programas de televisión, por lo que se decidió agregarlo en esta edición para sumar un nuevo condimento picante, en un formato donde surgen discusiones, enfrentamientos y estrategias para y por la competencia.

El martes 10 de marzo, Luana Fernández fue expuesta a esta nueva herramienta, ya que se volvió viral en redes sociales por haber dejado a su novio en streaming. Lucas, su expareja, decidió entrar a la casa por llamada, donde enfrentó a la modelo y le lanzó duras acusaciones de infidelidades durante toda su relación. "Eso no es amor. Yo no te vine a hablar del reality, vengo a hablar de lo que sucedió afuera. Te cag… en la persona que siempre te bancó, te banqué en todos los problemas que te metiste", expresó el joven, dejando a la participante angustiada.

La respuesta de Gran Hermano a Luana, tras el derecho a réplica de su ex

Si bien el "derecho a réplica" es uno de los nuevos cambios dentro del formato argentino de Gran Hermano, al igual que la Placa Planta o modificaciones en la casa, Luana Fernández no se tomó bien esta situación. Es por eso que, tras su discusión en televisión abierta, habló con el Big y apuntó contra lo sucedido. “Big, ¿estás ahí? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron esto? Quiero saberlo nada más”, pronunció angustiada la participante. De esta manera, el Gran Ojo lanzó: “Se llama derecho a replica y es parte del programa”.

Ante esto, ella intentó defenderse, explicando por qué había decidido dejarlo en el streaming. “Lo hice justamente porque no quería lastimarlo. Quería que él lo sepa antes que nadie, por más que lo esté sabiendo adelante de todos. Lo hice por si pasaba algo, pero claramente no pasó nada, más que me guste alguien más. Nada más”, expuso, pero el Big volvió a explicar que lo ocurrido era parte de la nueva edición argentina del programa. Finalmente, Luana amenazó con la posibilidad de abandonar la casa, a lo que la respuesta que recibió fue: "Si necesitas irte, podés".

El "derecho a réplica" es una de las nuevas herramientas de Gran Hermano Argentina, que se presenta en la edición de Generación Dorada. El debate en redes sociales se despertó rápidamente, algunos apuntando que exponían de más a los participantes, mientras que otros lo consideraron necesario. Luana Fernández fue la primera en sufrir este nuevo agregado, tras haber terminado con su novio por streaming. Lucas, la expareja de la modelo, se pronunció al respecto frente a ella y no dudó en usar el DAR para cerrar la relación.

