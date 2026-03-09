Gran Hermano Generación Dorada: El grave accidente de Mavinga que alertó a todos sus compañeros

Un momento de gran tensión se vivió este fin de semana en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego de que Mavinga, la participante oriunda del Congo sufriera un accidente doméstico dentro de la casa más famosa del país. De acuerdo con un video que circuló en X (ex Twitter), la inesperada escena ocurrió en el living, mientras varios de los jugadores compartían un momento distendido tomando mates: lo que parecía una situación cotidiana terminó convirtiéndose en un escenario alarmante, que rápidamente generó preocupación entre los participantes y, más tarde, entre los seguidores del reality en redes sociales.

Mavinga se quemó con agua caliente

Según se pudo observar en las imágenes que comenzaron a circular en la plataforma digital mencionada, Mavinga, participante de Gran Hermano Generación Dorada, se levantó del sillón central para saludar a uno de los compañeros que recién se había despertado. Al regresar a su lugar, accidentalmente golpeó con su pierna derecha un termo que estaba apoyado en el piso. El recipiente se volcó y el agua caliente cayó directamente sobre su piel, provocándole una quemadura que desató un momento de desesperación dentro de la casa.

Inmediatamente se escucharon gritos de dolor que alarmaron a los demás jugadores, quienes comenzaron a acercarse para intentar ayudarla. Mientras algunos corrían hacia la cocina para buscar bloques de agua congelada y agua fría, otros intentaban entender qué había ocurrido. La escena generó confusión y nerviosismo, ya que el incidente sucedió de forma repentina y tomó por sorpresa a todos los presentes.

En medio de la angustia, la propia participante pidió ayuda a sus compañeros para aliviar el ardor. Entre gestos de dolor y evidente incomodidad, solicitó que le acercaran hielo para bajar la temperatura de la zona afectada. "Traigan hielo, hielo", gritó la damnificada. Sin embargo, la reacción del grupo fue diversa: mientras algunos intentaban asistirla con rapidez, otros parecían paralizados por la situación o lanzaban recomendaciones improvisadas para tratar de ayudar.

La inesperada reacción de Mavinga

Ante el intenso dolor, la jugadora de Gran Hermano Generación Dorada decidió actuar por su cuenta. Tras levantarse del sillón, se dirigió rengueando hacia la zona de los baños con la intención de mojar la zona afectada y reducir la sensación de ardor. Sus compañeros, por su parte, la siguieron con preocupación, atentos a cualquier indicación y tratando de brindarle asistencia mientras el clima dentro de la casa se volvía cada vez más tenso.

A pesar del susto, con el correr de los minutos la situación comenzó a calmarse. Afortunadamente, este incidente no pasó a mayores y Mavinga logró recuperarse de la quemadura ocasionada por el agua caliente. Se estima que, la producción del programa siguió de cerca lo ocurrido, al mismo tiempo que los jugadores retomaban lentamente la normalidad después de un episodio que dejó a todos conmocionados.

En un contexto en el que además mantiene un caluroso conflicto con Danielik que las tiene enfrentadísimas, este accidente dogmático volvió a colocar a Mavinga en el centro de la escena dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Afortunadamente, todo quedó en un susto y la participante ya se encuentra en buen estado y lista para defender su lugar en la convivencia más reñida de la pantalla chica.

NB