Estallaron los memes por el derecho a réplica en Gran Hermano Generación Dorada

Luana Fernández fue la primera participante de Gran Hermano Argentina en someterse a una nueva forma de exposición: el derecho a réplica. En Italia, el programa agregó la posibilidad de que una persona del exterior pueda entrar de manera virtual a la casa a tener un mano a mano con un participante que haya hablado de él. En Generación Dorada, la modelo le cortó al Lucas, su novio, a través del streaming que tienen disponible, lo que llevó a que él decidiera tener un careo. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer su punto de vista, y bromearon sobre lo observado en el vivo.

Las reacciones que dejó el "derecho a réplica" del ex de Luana en Gran Hermano

Durante la gala del 10 de marzo, Luana se llevó una sorpresa durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada cuando se reencontró con su novio Lucas, tras haberle cortado por streaming. La pareja protagonizó el primer "derecho a réplica" en el vivo del programa, lo que generó un gran debate en redes sociales. Algunos de los usuarios bromistas no tardaron en encontrar parecidos durante la pelea "cara a cara", ya sea de escenas de telenovelas épicas, poses de personajes o memes reconocidos en internet.

Sin embargo, también las reacciones de cada uno de los protagonistas fue punto de burla. En algunos momentos, hasta destacaron frases que se dijeron durante el careo, y la reacción que los videntes tuvieron al verlo en vivo. Por otro lado, algunos usuarios apuntaron a que fue un momento clave para Gran Hermano, dado que todos los fanáticos y los participantes dentro de la casa estuvieron atentos a lo que ocurría y al después del suceso.

La tajante palabra de la familia de Luana

La familia de Luana no dejó pasar el momento, y apuntaron contra la producción de Gran Hermano Generación Dorada por exponer a la modelo a una situación que consideraron como "golpe bajo e innecesario". En un comunicado en la cuenta de Instagram de la participante, expusieron su repudio ante la situación y lanzaron: "Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo. Los errores que tuvo ella en su relación y en su intimidad deberían quedar completamente afuera del reality. Ahora juzgan, porque no están en su lugar, nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra".

El primer "derecho a réplica" de Gran Hermano Argentina se llevó a cabo durante su edición de Generación Dorada, y provocó una gran polémica dentro de la casa y en las redes sociales. Algunos fanáticos apuntaron a que esta herramienta provocó un picanteo interesante en la competencia, mientras que otros apuntaron contra la innecesaria exposición de una de las participantes. A pesar de esto, los memes y las risas no faltaron, y muchos se hicieron virales mostrando las reacciones que tuvieron y los parecidos que encontraron en este suceso especial.

