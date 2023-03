Gran Hermano: Julieta Poggio defendió a su novio: "Sé cómo habla y es todo..."

Julieta Poggio llegó a la final de Gran Hermano 2022 y el público le otorgó el tercer lugar en el podio. Por eso, esta semana se encuentra realizando una rueda de prensa y asistiendo a varios programas de televisión para hablar de su experiencia en la casa más famosa del país. Esta vez le tocó sentarse frente a las angelitas y responder todas sus preguntas en LAM, ciclo que conduce Ángel De Brito en la pantalla de América.

Julieta Poggio en la gala de Gran Hermano

Uno de los momentos más fuertes para Julieta Poggio en la casa de Gran Hermano fue cuando escuchó un grito que la trataba de 'cornuda'. Todo esto fue a raíz de que, en las redes sociales, comenzaron a circular rumores de que su media naranja Lucca Bardelli, a quien abandonó por vivir la experiencia de Gran Hermano, le habría sido infiel con otras mujeres durante su aislamiento. Disney se sintió angustiada por esta situación, aunque en varias ocasiones aclaró que nunca dudó de la fidelidad de su novio hacía ella.

Además, Julieta Poggio contó qué fue lo que más le dolió de lo que sucedió en torno a Marcos Ginocchio, el gran ganador de Gran Hermano. Desde el principio del certamen se los vincularon por su relación: se mostraban cariñosos y compartían muchos momentos juntos. Con respecto a esto, la participante expresó: "Eso fue lo que más me dolió, porque yo decidí exponerme en toda esta locura pero él no y siento que pagó las peores consecuencias y eso me hace sentir muy mal".

Julieta Poggio en LAM

Al ser consultada por el shippeo con Marcos, Julieta Poggio fue categórica. "Eso no lo sentí para nada porque yo sé cómo fui y sé que todo en cámara lenta y con una musiquita es una película", sostuvo la finalista sobre la posibilidad de haber dañado a Lucca Bardelli por lo que generó la relación entre los dos participantes. Sin embargo, no todo es color de rosa y Disney aclaró: "Con Lucca tenemos una charla pendiente, pero ya definimos que nos vamos juntos de viajes a Tailandia, un destino que Lucca ya visitó y que me gustaría que vivamos juntos".

Por último, la ex participante se dirigió a sus seguidoras y les hizo un especial pedido: "Quiero aprovechar para decirle a las chicas que me siguen en Instagram que de verdad les agradezco un montón porque sé que alguna lo hacen desde el amor y que me quieren cuidar, pero es todo mentira chicas, todo mentira, todo". Además, agregó: "Esas capturas... O sea, ¿se piensan que yo no sé cómo habla mi novio? Porfa no me las manden más porque a nosotros nos hace mal y de verdad que estamos re enamorados", cerró Julieta Poggio con contundencia.

Julieta Poggio se sinceró sobre su relación con Lucca Bardelli luego de salir de Gran Hermano

En LAM, Estefi Berardi no dejó pasar la oportunidad y le consultó a Julieta Poggio sobre los rumores de infidelidad por parte de Lucca Bardelli, su novio. La ex participante respondió: "No sé eso de Lucca cómo fue. Ayer nos vimos y creímos que cuando nos fuéramos a ver íbamos a hablar un millón de cosas, pero no podíamos hablar nada. El reencuentro fue hermoso. De verdad, sentí como si el tiempo se hubiese congelado y sentí que nos juntamos y estaba todo igual", confesó.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Luego, aclaró que sigue confiando en su novio así como él confía en ella. "Obvio que cree en mí como yo creí en él todo este tiempo. Y creo que siempre, siempre lo dijo. Y los mismos clips me los podrían haber hecho con Thiago o con Nacho, pero la gente quería ver lo de Marcos", agregó Julieta Poggio con respecto al shippeo con Marcos Ginocchio y cómo Lucca Bardelli se lo tomó.

NL.