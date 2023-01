Gran Hermano: La incómoda reacción de Marcos al ver a Julieta depilándose

Luego de casi 3 meses del inicio del programa, los participantes ya se sienten en confianza y perdieron todo tipo de vergüenza. Las mujeres de la casa estaban en plena sesión de belleza, cuando Marcos reaccionó incómodo al ver a Julieta depilándose.

Resulta que Julieta se sentó en los sillones del patio con todo un círculo de cera alrededor de la zona del bigote. Al ver a la hermanita en ese estado, Alfa y Marcos tuvieron reacciones que llamaron la atención. "Parece un monstruo, mirá no puede moverse. Le quedó la boca como la tiene originalmente de fábrica", confesó Alfa sin pensar.

Mientras que Marcos, luego de que Romina le diera indicaciones a Julieta y retirara la cera, le soltó a Poggio: "Salió con moco y todo". Sin darle mucha atención, Julieta y Romina continuaron con su sesión, pero el comentario de Marcos llamó la atención, ya que el participante se caracteriza por guardar silencio.

Julieta se quejó del dolor que le provocó el fuerte tirón para sacar la cera y Romina finalizó la charla con "una última pasada". Tal como la figura de una madre, la ex diputada cuida a sus compañeras como si fueran sus hijas. Además de encargarse de la cocina y limpieza de la casa, también lidera las sesiones de spa.

Romina y Alfa terminaron su amistad a puros gritos

Alfa y Romina siempre fueron dos personajes que graficaron a la perfección el rol de un matrimonio. Sus peleas por el orden de la casa y la cocina fueron de las escenas más graciosas a lo largo del certamen. Ambos con un humor pesado, se replicaban el uno al otro, pero la situación no pasaba a mayores. Sin embargo, un comentario y un solo baño desencadenaron el divorcio.

Fin de la amistad entre Romina y Alfa

Resulta que Romina quería usar el baño mientras Alfa se estaba dando una ducha, pero Walter trabó la puerta de manera tal que nadie más pueda ingresar mientras que estuviera él. En reiteradas ocasiones Romina le explicó que no aguantaba más y necesitaba entrar, sin más paciencia le gritó: "¡Quiero hacer pis! No cierres más la puerta, no tengo cómo entrar al baño". Alfa, con su carácter, respondió: "Insoportable sos vos. Rompe huevos, estoy yo en el baño y estás rompiendo las pelotas hace 15 minutos".