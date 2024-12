Los nuevos participantes de Gran Hermano llegaron con todo a movilizar la edición 2024-2025. Sin embargo, hubieron algunos perfiles que resonaron en la cabeza de las redes sociales por su parecido a otros jugadores anteriores. Martina Pereyra se destacó por la cantidad de comparaciones que le hicieron con Julieta Poggio. La joven platense fue la novena en ingresar a la casa, y busca llevarse los $70.000.000, más lo que se invierta a través de Mercado Pago.

Muchas mujeres muy hermosas fueron el centro de atención en Gran Hermano 2024. Entre las 13 participantes, se destacó Martina Pereyra, una joven de La Plata, de 24 años. Ella se graduó de contadora pública, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, pero se dedicó al modelaje y a compartir fotos de sus viajes en redes sociales. Si bien estuvo de novia, decidió terminar la relación para entrar a la casa a darlo todo. “Estuve de novia como diez años, pero ahora estoy solterísima”, aclaró, junto con la estrategia de manipular a los hombres de Gran Hermano.

"No me gusta que crean que soy una tonta. No soy ninguna tonta", aseguró en su presentación. De esta manera, se mostró como una persona que no tiene miedo de enfrentar al que sea en una pelea. “Cuando me enojo, me enojo de verdad. No soy de ponerme a llorar, solamente grito mucho”, explicó. Sin embargo, hubo un dato de ella que hizo resonar a Julieta Poggio. En su presentación, explicó que no sabe cocinar y odia limpiar, motivo que podría generar conflicto con sus compañeros.

Cabe recordar que estas características también las dijo Julieta, cuando se presentó a Gran Hermano 2022. Ante esto, se viralizó en redes sociales un video de la modelo junto con Zoe Bogach. "Igual a vos, te copia a vos. ¿No la viste hablando?", le había expresado Poggio a la joven. Sin embargo, los usuarios no coincidieron con esta comparación, y apuntaron que "Martina es una copia de Julieta". Esto generó diversas críticas hacia la nueva participante, por querer traer un perfil viejo y no ser original.

Tras el revuelo que se armó, Julieta Poggio se pronunció tajante. "Lo que opino es que la gente tiene muy grabado lo que fue nuestro Gran Hermano y siempre quieren hacer una comparación", explicó. De esta manera, aseguró que no cargaba rencor y, por el contrario, lo consideraba un elogio. Por su parte, Martina Pereyra se encuentra aislada junto a sus 23 compañeros, y ya planea estrategias para la primera gala de nominación que se hará este miércoles.

