Días atrás Julieta Poggio recibió un mensaje del afuera que la descolocó. Se trata de una grito que le advirtió que su novio, Lucca Bardelli, le estaba siendo infiel mientras ella se encuentra dentro de la casa de Gran hermano. Aprovechando la desagradable situación, Romina le hizo un chiste de mal gusto a Julieta que la descolocó.

"Julieta, Lucca te cagó. Julieta cor...", fue el mensaje que se escuchó del afuera y, automáticamente, Poggio se vino abajo. Sobre todo luego de que se pusiera mal porque quería que fuera él el familiar que ingresara a la casa a acompañarla. Durante una charla con algunas de las mujeres en la cocina, en un intento de ser graciosa, Romina se burló de la infidelidad. "Cuando te enterás que tu novio te engaña", comenzó la ex diputada.

Al ver que Julieta la ignoró por completo, Romina le volvió a reiterar "Juli, cuando te enterás que tu novio te engaña", mientras realizaba un movimiento con su cuerpo que no agradó a Poggio. "No me digas eso", fue la respuesta de la joven con una cara de desagrado total. Y es que Julieta quedó mal anímicamente desde que escuchó la advertencia.

Camila, la hermana mayor de Julieta que ingresó a la casa, había intentado dejar tranquila a la joven que lo primero que le preguntó al verla era cómo estaba Lucca. Sin dar muchos detalles para no recibir una sanción, Camila le explicó que está todo muy bien, pero aquel grito insinuó todo lo contrario.

Julieta con su novio

A pesar de que Poggio perdió mucho apoyo del afuera y es candidata a abandonar la casa pronto, muchos usuarios repudiaron a las personas que fueron a gritarle eso porque aseguran que no es bueno para su salud psicológica habiendo estado aislada por 4 meses. Incluso, defenestraron a Romina por la broma de mal gusto y algunos sostienen que a la ex diputada ya "Se le cayó la careta".

El descargo de la supuesta amante del novio de Julieta Poggio

Rocío Galera es la joven influencer que expuso a Lucca Bardelli por haberle sido infiel a Poggio. La joven ya había compartido unos chats del mismo estilo con Mauro Icardi, pero el ex de Wanda Nara negó todo. En una ronda de preguntas con sus seguidores, Rocío no tuvo más opción que hablar de su aventura con el novio de Julieta.

"Es muy fácil culpar a la mujer siempre. ¿Y el hombre que tiene pareja, miente, engaña y no la respeta?", comenzó Rocío con su descargo junto a una captura de una nota del medio Clarín que la responsabiliza de la infidelidad. “Yo estoy soltera, puedo estar con quien quiera, sin embargo no estoy con chicos que tienen pareja. Si hay chicos que me hablan y tienen novia, ¿la culpable soy yo? ¡Estamos muy mal!, finalizó furiosa.

