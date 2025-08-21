Grave denuncia de un participante contra La Voz Argentina: “Manipularon las voces”

La Voz Argentina está pasando por un polémico momento tras la denuncia de Martín Guerrero, un cantante ecuatoriano que fue eliminado durante la etapa de los knockouts. El programa que tiene como jurados a Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y La Sole, y se encuentra en la tercera etapa; se ve envuelto en un cuestionamiento que expone una supuesta poca transparencia dentro del concurso.

MIGUEL GUERRERO

Y es que tras su eliminación de La Voz Argentina, Martín Guerrero no se quedó callado y concedió una contundente entrevista en su país, donde cuestionó la decisión del jurado. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron ahí pues el cantante acusó a la producción de manipular la edición y de alterar las voces para beneficiar a algunos participantes.

Martín Guerrero cargó con todo contra La Voz Argentina

Durante los Knockouts de La Voz, Martín Guerrero interpretó Si tu supieras de Alejandro Fernández, mientras que su rival, Josué Cordero interpretó La cosa más bella de Eros Ramazzotti. Tras una reñida contienda, el jurado dio como ganador a Cordero, dejando por fuera al ecuatoriano.

En una reciente entrevista en un medio de Ecuador, Martín Guerrero sentenció la contienda: “Es cierto que el Knockout lo gané yo. La misma gente de Córdoba me dice: ‘Debiste haber pasado tu’. Y bueno, el que tenga ojos que vea y el que tenga oído, que escuche". Además no pudo esconder su indignación al ver la versión que se televisó: “lo que se emitió realmente, fue muy poco en comparación a lo que pasó en ese momento“

La acusación más fuerte hacia la producción de La Voz Argentina

Lo que mayor relevancia tuvo en las declaraciones que realizó Guerrero tras su participación en La Voz Argentina fue cuando denunció: “Me di cuenta que habían manipulado mucho las voces, tanto la de él como la mía. Ya hay una desigualdad ahí y no es tan subjetivo”. Los comentarios del exparticipante comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Jurados de La Voz Argentina

Además según el artista, la producción no compartió las devoluciones completa de los jurados de La Voz Argentina, dejando por fuera la intervención de Miranda!, quien acompañado de Emanuel Horvilleur como coach invitado, discutió quién debía seguir. Por los momentos Telefe no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, es un tema que está dando que hablar en redes sociales.