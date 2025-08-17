Zoe Gotusso, de tocar para Paul McCartney y Coldplay a brillar en La Voz Argentina

Zoe Gotusso es una de las voces del género alternativo y pop más resonantes actualmente en el país. La cordobesa que alguna vez teloneó a Paul McCartney en River y a Coldplay en Córdoba hoy vive un presente que combina dos escenarios muy distintos: desde protagonizar Pequeños conciertos en el Teatro Margarita Xirgu hasta sumarse como co-coach del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina.

En 2019, cuando abrió el show del mismísimo Paul McCartney, aún no dimensionaba lo que significaba. “Nunca hubiese podido hacerlo a esa altura de mi carrera si no me daban la oportunidad. Fue un orgullo enorme que no me veía venir”, recuerda. Y todavía revive con pudor el instante en que lo conoció tras bambalinas: “Apareció en chanclas, con un tecito en la mano, y me dijo: I’ve been there. Rock and roll”. Luego también tuvo el privilegio de tocar antes de Coldplay en Córdoba y en River, consolidándola como una nueva gran artista.

Hoy, estas experiencias la ponen al frente de artistas en “nacimiento”. Su incorporación a La Voz Argentina sorprendió y entusiasmó: Lali Espósito la eligió como co-coach para la etapa de “knockouts”, convencida de que Zoe puede aportar técnica y la sensibilidad de quien entiende la música como un acto de conexión. “Puedo compartir lo que viví en escenarios gigantes, pero también mi forma de disfrutar lo cercano, lo artesanal. Esa mezcla me define”, afirma.

Al mismo tiempo, Gotusso apuesta a un formato opuesto al estadio con su residencia artística Pequeños conciertos en el Xirgu, un espectáculo cuidado al detalle con estética retro, coreografías y momentos a capella. “Me gusta empezar casi sin micrófono, bajar del escenario y cantar al lado de la gente. La intimidad me nutre tanto como el vértigo de lo masivo”, afirmó.

Su recorrido comenzó con Salvapantallas, el dúo que formó junto a Santi Celli y con el que publicó el disco SMS (2018). Tras la separación, lanzó su carrera solista y conquistó al público con Mi primer día triste (2020), que le valió un Premio Gardel. En 2024 volvió con Cursi, producido por Cachorro López, quien encontró en ella una artista de frescura y hondura.

Así, con mucho trabajo y el bagaje increíble que ostenta a nivel profesional, Zoe Gotusso construye una carrera que parece no tener techo.

F.A