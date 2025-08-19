Revelan los negocios oscuros que rodean a Máxima Zorreguieta: la Familia Real bajo la lupa

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro disfrutan de una etapa de mayor respaldo social tras años de críticas. Sin embargo, una nueva producción audiovisual amenaza con abrir viejas heridas en la realeza neerlandesa. Se trata de Mabel & Margarita: Oranjebitter, la serie firmada por los mismos creadores de Máxima, que en su primera temporada narró el inicio de la relación sentimental entre los actuales monarcas. A diferencia de aquella ficción romántica, esta propuesta se centra en los episodios más polémicos de la Casa Real.

La trama abordará la vida de Mabel de Orange-Nassau y Margarita de Borbón-Parma, dos mujeres que durante décadas estuvieron en el centro de las controversias. Según adelantó la productora, el eje será mostrar “cómo las princesas y sus parejas se ven envueltas en la red de la monarquía y el juego de poder que se desarrolla a puerta cerrada”. Aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada, se espera que salga al aire antes de la segunda temporada de Máxima, prevista para 2026.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro

Máxima Zorreguieta y la familia real bajo la lupa

Uno de los capítulos más recordados en la vida de la princesa Mabel de Orange-Nassau fue su relación con el príncipe Johan Friso. Al anunciar su compromiso en 2003, el gobierno holandés acusó a Mabel de brindar información incompleta sobre su vínculo con Klaas Bruinsma, un narcotraficante de gran influencia. La polémica obligó al Parlamento a negar la autorización oficial para la boda, lo que provocó que Friso perdiera sus derechos de sucesión al trono. A pesar de ello, la pareja se casó y tuvo dos hijas. El caso marcó un escándalo histórico en la realeza neerlandesa.

La figura de Mabel estuvo atravesada por rumores sobre su colaboración con los servicios de inteligencia de los Países Bajos en la década del noventa y de un supuesto romance con Mohammed Sacirbey, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia. Estos episodios suman condimentos a la serie que busca reflejar el lado menos glamoroso de la familia real.

El foco también estará puesto en Margarita de Borbón-Parma y su enfrentamiento con la corona, conocido como el Margarita-Gate. En 2003, la prima del rey acusó públicamente a su familia de marginarla tras casarse con Edwin de Roy van Zuydewijn. Afirmó que habían colocado micrófonos en su casa y lanzó fuertes declaraciones contra la reina Beatriz y el propio Guillermo Alejandro. El escándalo terminó con la ruptura matrimonial, aunque años más tarde Margarita recompuso vínculos con los Orange.

La expectativa por el estreno crece en los Países Bajos. Mientras tanto, el rey Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta intentan consolidar una imagen de cercanía con la gente mientras recuperan la popularidad que habían perdido en los últimos años.

F.A