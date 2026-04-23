Griselda Siciliani reveló la verdad sobre su video con Luciano Castro

Luego de que un video en el que se los veía en compañía en Mar de Cobo se viralizara en redes sociales, la actriz Griselda Siciliani salió a aclarar el estado real de su lazo con Luciano Castro. Las imágenes muestran a ambos descendiendo de una camioneta cerca de una propiedad que habían proyectado juntos en el pasado, generaron rumores de un posible reencuentro que la propia actriz desmintió categóricamente.

Griselda Siciliani desmintió el reencuentro con Luciano Castro

En diálogo con el periodista Luis Bremer, Griselda Siciliani explicó que no mantiene contacto con el actor y que las imágenes corresponden a un momento pasado, sin ninguna intención de reavivar viejas historias. “Es totalmente falso. El video que circula es del invierno pasado. No lo veo desde que me separé”, expresó sobre la situación.

Griselda Siciliani y Luciano Castro//Instagram

En este contexto, La actriz dejó en claro que no existe una reconciliación ni una relación sentimental en curso, manteniendo una postura de “contacto cero” con su expareja. La circulación de esas imágenes, según ella, solo reaviva viejas heridas y no refleja su estado actual ni sus intenciones.

Fin de una etapa marcada por el escándalo de infidelidades

Tras su separación en febrero pasado, la relación entre Griselda Siciliani y Castro atravesó momentos complejos, alimentados por un episodio que terminó en escándalo. La filtración de audios en los que Castro habría enviado mensajes a una joven llamada Sarah Borrel, durante un viaje a España, fue el detonante de la ruptura definitiva. La situación generó un revuelo mediático que dejó heridas abiertas y un quiebre en la pareja. La actriz, por su parte, decidió mantener la distancia y no involucrarse en los conflictos públicos que derivaron de ese episodio, prefiriendo centrarse en su carrera y en su bienestar emocional.

Griselda Siciliani y Luciano Castro//Archivo

El actor también atravesó un período difícil tras la separación, que incluyó una internación en un centro especializado para tratar una crisis personal. Aunque Griselda Siciliani se mantuvo informada sobre su proceso, optó por no retomar el contacto con Luciano Castro, estableciendo un límite claro para preservar su paz mental. La distancia, tanto física como emocional, quedó marcada desde entonces como parte de su proceso de recuperación y crecimiento personal. La separación, aunque dolorosa, se ha consolidado como un capítulo cerrado en sus vidas, y ambos parecen haber avanzado en caminos separados.