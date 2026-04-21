Así es Felicidades, la nueva película de Griselda Siciliani y Adrián Suar en Netflix

Griselda Siciliani y Adrián Suar protagonizan Felicidades, la comedia que se suma al catálogo de Netflix con un estreno previsto para fin de año. La película combina el estilo de Álex de la Iglesia con un reparto de figuras argentinas, en una trama que parte de un festejo de cumpleaños y se convierte en una velada inesperada.

Felicidades: La nueva película que llega a Netflix de la mano de Adrián Suar y Griselda Siciliani

Griselda Siciliani y Adrián Suar presentan Felicidades, la nueva película de Netflix que llega con una propuesta de humor y enredos. La producción dirigida por Álex de la Iglesia adapta una obra teatral que fue un éxito reciente y ahora se transforma en un film con un elenco destacado y una historia que promete sorprender al público.

Adrián Suar y Griselda Siciliani en Felicidades

La plataforma de streaming vuelve a apostar fuerte por el cine argentino con la producción de una nueva comedia producida por el reconocido director español. El film, que llegará a la plataforma a fin de año, adapta la obra teatral homónima que fue un éxito en la cartelera porteña durante 2024 y promete trasladar ese mismo espíritu al formato audiovisual.

Esta película marca un hito en la industria por ser la primera vez que el reconocido director español Álex de la Iglesia se pone al frente de una producción de Netflix realizada en Argentina. Su estilo, caracterizado por el humor negro y las situaciones al límite, se combina con un elenco de primer nivel que incluye a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea en Felicidades

El guion, escrito por el director español junto a Mariano Pensotti, autor original de la obra, mantiene el espíritu de la pieza teatral, pero lo adapta al lenguaje cinematográfico, con un ritmo ágil y escenas que potencian el absurdo. La mirada del director aporta un tono filoso que promete sorprender tanto a quienes disfrutaron la obra en el teatro.

La increíble película que protagonizan Adrián Suar y Griselda Siciliani llega a fin de año a Netflix

La trama de Felicidades está marcada por un marido, interpretado por Adrián Suar, que organiza un festejo de cumpleaños para su esposa, el personaje de Griselda Siciliani, con la intención de sorprenderla y recuperar la relación. Lo que comienza como una velada perfecta se convierte en un caos cuando aparece un médium inesperado.

Mike Amigorena en Felicidades

A partir de ese momento, los invitados quedan atrapados en la casa, las mentiras empiezan a salir a la luz y la celebración se transforma en un torbellino de enredos y situaciones delirantes. La película cuenta con la producción de Preludio, con el reconocido actor Diego Andrasnik y Juan Lovece como productores ejecutivos.

Felicidades se perfila como uno de los grandes lanzamientos argentinos de Netflix en 2024. La expectativa es alta, no solo por el regreso de Adrián Suar y Griselda Siciliani como dupla protagónica, sino también por el sello de Álex de la Iglesia, que imprime su estilo particular en cada proyecto. La mezcla de humor, enredos y situaciones al borde del absurdo promete captar la atención de un público amplio.

Adrián Suar y Griselda Siciliani se lucen en la producción de Felicidades una propuesta que combina humor, enredos y un elenco destacado dentro del catálogo de Netflix. La película dirigida por Álex de la Iglesia adapta la obra teatral homónima y se convierte en uno de los estrenos más esperados del año, con una historia que refleja cómo lo cotidiano se transforma en situaciones inesperadas.

VDV