Así está hoy Guillermina, la hija de Abel Pintos que cumplió 18 años

Guillermina Calabrese, la hija de Abel Pintos, cumplió 18 años el pasado 25 de febrero y atraviesa una etapa marcada por nuevos proyectos y experiencias. La joven, que se consolidó como la mayor de tres hermanos, combina estudios y actividades que reflejan su interés por crecer con perfil bajo y construyendo un camino propio.

Desde estudios hasta viajes y fotografía: La vida de Guillermina, la hija de Abel Pintos

Guillermina, la hija de Abel Pintos, celebró sus 18 años y se encuentra en un momento clave de su vida, donde los viajes y la formación ocupan un lugar central. Con un perfil discreto, pero con proyectos definidos, se posiciona como una joven que busca ampliar horizontes y sumar experiencias internacionales.

Abel Pintos, Guillermina y Mora Calabrese

El pasado 25 de febrero, Mora Calabrese y el reconocido cantante, en redes sociales, celebraron la mayoría de edad de su hija. La joven fue adoptada por el cantante como propia y se consolidó como la primogénita de una familia que completan sus hermanos Agustín y Rosario. "¡FELICES 18, REINA DE NUESTRA VIDA! ¡Te amamos!”, escribieron junto a una foto de la joven y parte de la letra de Forever Young.

Durante una entrevista con Leo Montero en el ciclo Random (Infobae), Abel Pintos contó que la relación con Guillermina Calabrese se construyó desde la elección mutua. “Nos elegimos a diario”, expresó. Además, destacó que ser un padre compañero es algo que lo impulsó a mejorar constantemente: "Todo vínculo hay que trabajarlo, cuidarlo, protegerlo, nutrirlo”.

Guillermina Calabrese y Abel Pintos

A mediados de 2025, la joven participó de un programa educativo en Santa Bárbara, California, donde convivió con jóvenes de distintas nacionalidades. Allí aprendió nuevos idiomas, exploró ciudades como San Francisco y Los Ángeles y reforzó su independencia. Esa vivencia marcó un antes y un después en su formación, ya que le permitió crecer en un entorno multicultural.

Guillermina Calabrese, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese, se abre camino en proyectos propios

En su cuenta de Instagram, Mora Calabrese destaca ser embajadora de una empresa de viajes de intercambio, lo que confirma su interés por promover experiencias educativas en el exterior. A pesar de mantener un perfil bajo, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese muestra su intención de combinar de la mejor manera viajes y educación.

Guillermina Calabrese y Abel Pintos

Además de su faceta vinculada a los viajes, la joven de 18 años mantiene una pasión por la literatura y la escritura. En sus publicaciones suele compartir reflexiones personales acompañadas de imágenes de paisajes, mostrando un costado artístico que la acerca a la sensibilidad del cantante, aunque desarrollado desde su propia mirada.

Por otro lado, Guillermina Calabrese se destaca por su estilo personal, que combina sencillez y frescura. En cada aparición pública o en redes sociales, muestra looks que reflejan su personalidad. Además, Abel Pintos reconoció que la crianza de la joven lo marcó profundamente. “No sé si soy el papá que quise ser, pero me siento feliz y en paz con la forma que tengo de serlo”, confesó.

Guillermina, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese

Guillermina, la hija de Abel Pintos, cumplió 18 años y atraviesa una etapa marcada por nuevos proyectos y experiencias que reflejan su crecimiento personal. Como primogénita de la familia que el cantante formó junto a Mora Calabrese, se consolidó en un rol que combina estudios y actividades vinculadas a los viajes y la formación internacional.

VDV