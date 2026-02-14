Abel Pintos apareció de sorpresa en el Cosquín Rock y cantó uno de los mayores clásicos del rock argentino: el video exclusivo

Abel Pintos sorprendió a miles de fanáticos al presentarse, de manera inesperada, al escenario del Cosquín Rock 2026 y protagonizar uno de los momentos más vibrantes de este fin de semana. El cantante irrumpió en las imponentes tarimas del festival más importante del país y desató la euforia del público al interpretar uno de los grandes himnos del rock nacional. Caras estuvo presente en el mega festival de música y fue testigo de una jornada que combinó espectáculo y rock and roll.

Abel Pintos, la histórica voz del Cosquín

El desembarco de Abel Pintos en el Cosquín Rock generó un gran revuelo entre sus fans y los fanáticos del rock. En el marco del 25º aniversario de esta edición que se repite año tras año todos los veranos, -y que este 2026 reunió a más de cien artistas en siete escenarios simultáneos-, su presencia aportó una cuota extra de emoción a una edición ya cargada de momentos históricos y cruces inesperados entre figuras de distintos géneros.

Abel Pintos junto a Eruca Sativa | Créditos: Caras

El tradicional encuentro musical se está llevando a cabo este 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba, y volvió a consolidarse como uno de los festivales más convocantes del país. Miles de personas llegaron desde distintos puntos de la Argentina para celebrar un cuarto de siglo de música en vivo, diversidad artística y espíritu rockero.

En este marco, la inconfundible voz del folclorista era una de las más esperadas de un público que se mostraba expectante y eufórico. Sin embargo, lejos de brindar un show como solista, eligió prestar colaboración con importantes bandas del género al que se le atribuía homenaje.

Abel Pintos en el Cosquín Rock | Créditos: Caras

Abel Pintos interpretó un clásico de los clásicos

Durante su aparición, Abel Pintos compartió escenario con Alejandro “Ale” Kurz, referente de El Bordo, y juntos interpretaron canciones emblemáticas que hicieron vibrar a todo el predio. También hubo lugar para la versión Jijiji de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, generando un clima de exaltación total entre músicos y espectadores. "Yo a Ale hace muchos años que lo conozco", aseguró. Respecto al pogo, señaló sonriente: "Con esta canción es infalible que suceda".

La sorpresa no terminó ahí: el cantante se sumó además a la presentación de Eruca Sativa, aportando su impronta vocal a una performance potente y cargada de energía. El cruce entre estilos reafirmó la apertura musical que caracteriza al festival, donde el folklore, el pop y el rock conviven sin prejuicios. Cabe destacar que el solista arribó a suelo cordobés de la mano de su hijo Agustín, fruto de su matrimonio con Mora Calabrese.

Abel Pintos junto a Eruca Sativa | Créditos: Caras

En su cuenta personal de Instagram, el intérprete compartió algunas imágenes y videos de su paso por el mega escenario. En las postales se lo vio sonriente, abrazado a los músicos invitados y agradecido por el cariño del público. Las imágenes rápidamente cosecharon miles de comentarios y reacciones de quienes siguen al músico a donde quiera que vaya.

Con esta aparición, Abel Pintos volvió a demostrar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a distintos universos sonoros sin perder identidad. Su participación sorpresa quedó entre los momentos más emblemáticos del Cosquín Rock 2026 y reafirmó que el folclorista conquistó, una vez más, uno de los escenarios más imponentes de la música argentina.

NB