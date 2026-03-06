Adiós a la decoración tradicional: Abel Pintos y Mora Calabrese marcan tendencia con cuadros XL en su casa de Chaco

Desde hace algunos años, Abel Pintos construyó junto a su esposa Mora Calabrese una vida familiar lejos del ritmo acelerado de la ciudad. Instalados en su casa de Chaco, la pareja comparte en redes sociales algunos momentos cotidianos que también dejan ver detalles de su hogar.

Así es la casa de Abel Pintos

Abel Pintos ha mostrado parte de la decoración del living de su casa y llamó la atención por un elemento que rompe con los estilos más clásicos: enormes cuadros XL que ocupan gran parte de las paredes. Una elección estética que refleja una tendencia cada vez más fuerte en el interiorismo.

Los grandes protagonistas del living

Lejos de las composiciones tradicionales con pequeños marcos o galerías de fotos, en la casa de Abel Pintos y Mora Calabrese el arte aparece en formato XL. Los cuadros de gran tamaño dominan visualmente el ambiente y se convierten en el punto focal del espacio.

Abel Pintos optó por decoración XL para su casa

Este recurso decorativo, cada vez más utilizado en casas contemporáneas, permite aportar personalidad sin necesidad de sumar demasiados objetos. En el caso de la pareja, las obras elegidas tienen una impronta moderna que combina con una paleta neutra y una estética relajada.

Un hogar marcado por el minimalismo

Más allá de los cuadros XL, la casa de Abel Pintos y Mora Calabrese se caracteriza por un estilo de decoración simple, cálido y muy conectado con la naturaleza. Predominan los tonos neutros, los materiales nobles y una distribución de los espacios pensada para priorizar la luz natural y la comodidad.

Mora Calabrese optó por decoración XL para su casa

Lejos de los excesos decorativos, Abel Pintos y Mora Calabrese apuestan por ambientes despejados donde cada elemento tiene protagonismo propio. El resultado es una casa que transmite calma y armonía, reflejando el presente familiar que construyeron en su vida en Chaco