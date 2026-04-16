El gesto de Jimena Barón con un adolescente que no podía pagar su viaje de egresados

Lo que empezó como una presentación más en Es mi sueño (eltrece) terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que cambian el tono de una competencia. Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años de Chapadmalal, llegó al programa de Guido Kaczka con una historia atravesada por el esfuerzo: estudia, canta y trabaja junto a sus padres. Sobre el escenario interpretó “Chacarera del Triste”, de Los Chalchaleros. Pero el momento más fuerte no llegó con la devolución del jurado, sino después de la canción.

Jimena Barón y el momento que cambió el clima del programa

Fue ahí cuando Jeremías contó que no iba a hacer el viaje de egresados por una cuestión económica y lo explicó con una madurez que impactó todavía más. Dijo que sabía que era algo importante porque implicaba cerrar una etapa, disfrutar con sus amigos y viajar, pero que prefería dejar ese dinero en su casa. “Yo prefería dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje”, resumió. En esa respuesta quedó expuesta una situación familiar donde la prioridad estaba puesta en lo urgente antes que en el festejo.

Jimena Barón.

Ahí fue cuando Jimena Barón decidió intervenir desde su propia experiencia. Primero le contó lo que le había pasado a ella: “Jere, es una historia cortita. Yo no terminé el colegio, me falta quinto año”, comenzó. “Por ende, no me iba a ir de viaje de egresados y un día me llamó mi director, Alberto, que le mando un beso enorme, y me dijo: ‘Vos trabajás muchísimo hace mucho tiempo, no te pierdas el recuerdo del viaje de egresados porque es de los más importantes de la vida’”, continuó.

Jimena Barón y el gesto que emocionó a Jeremías y a su familia

Después de contar su experiencia, Jimena Barón, que integra el jurado del programa junto a Abel Pintos, Joaquín Levinton y, según la noche, figuras invitadas como Carlos Baute o La Mona Jiménez, volvió a tomar la palabra y le hizo una propuesta que nadie esperaba: “Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás? Quiero que te vayas de viaje de egresados, ¿dale? Sí, seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar. Dale, no te la pierdas. Te quiero”.

La reacción fue inmediata. Guido Kaczka pidió un aplauso para Jimena Barón y otro para el participante, mientras el estudio entero acompañaba una situación que dejó de hablar solo de talento para pasar a hablar también de empatía. Jimena incluso subió al escenario para abrazarlo, y la emoción se extendió también a los padres de Jeremías, que terminaron llorando al ver lo que estaba pasando. Además, el joven consiguió tres palancas verdes, subió al palco y sigue en carrera con la posibilidad de llegar al Teatro Ópera.