El tenso intercambio entre Abel Pintos y Joaquin Levinton: "No sos el centro del mundo"

Lo que parecía una devolución más dentro del clima habitual de Es mi sueño, el programa de Guido Kaczka que sale por El Trece, terminó en un momento que cambió el tono en vivo. En medio de la participación de un concursante, Abel Pintos y Joaquín Levinton protagonizaron un cruce que sorprendió tanto al conductor como al resto del jurado. Todo se dio en cuestión de segundos, pero alcanzó para alterar la dinámica del programa. La escena combinó humor, interrupciones y una respuesta directa que no pasó desapercibida.

Abel Pintos y Joaquín Levinton: el momento en que se tensó todo

El episodio comenzó antes del cruce, cuando Joaquín Levinton le dio la devolución a Thomas, el participante de Es mi sueño, con un tono entre el humor y la chicana. Durante ese intercambio, hizo comentarios sobre la pronunciación —incluso marcando de forma burlona una “z” en el nombre “Thomas”— y también se detuvo en “Boulogne Sur Mer”, preguntándole cómo le decían los locales, ya que el concursante vive allí, sumando intervenciones que se alejaban de la devolución técnica. Levinton mantuvo esa línea, combinando observaciones con intervenciones más personales, y en ese contexto, el momento ya mostraba un tono distinto al habitual.

Abel Pintos y Joaquín Levinton

Fue entonces cuando Abel Pintos hizo un comentario para ordenar la devolución. “¿Qué tiene que ver eso con lo que pasó?”, lanzó, en un tono que mezcló humor con intención de volver al eje. La respuesta de Levinton fue inmediata y directa, marcando su posición en el momento. “Este es mi momento, no sos el centro del mundo, Abel”, dijo, en una frase que cambió el clima. El intercambio generó un breve silencio en el estudio y sorprendió a quienes estaban presentes. A partir de ahí, la devolución continuó, aunque con un tono diferente.

Abel Pintos y Joaquín Levinton: un cruce que se volvió viral

Luego del cruce, Levinton retomó su análisis de la performance, señalando una leve dispersión en la interpretación del participante. Sin embargo, mantuvo su estilo, combinando lo técnico con intervenciones más relajadas. El contraste con el enfoque de Pintos quedó expuesto en ese mismo momento. Mientras uno buscaba precisión en la devolución, el otro sostenía una lógica más espontánea. Esa diferencia marcó el tono general del intercambio, de todos modos, el programa siguió con normalidad.

Hacia el final del segmento, la situación se descomprimió con un momento más divertido. El participante, que es profesor de taekwondo, terminó dándole algunos consejos a Joaquín Levinton. Todo surgió después de que el propio cantante bromeara con la idea de necesitar defensa ante el guardaespaldas de Abel: “es tan pero tan grande que yo soy como su llavero”. Ese intercambio aportó un cierre más distendido y ayudó a bajar la tensión; de esta forma, la escena sumó un componente humorístico que equilibró lo ocurrido minutos antes.

Abel Pintos

Días atrás, en otra devolución dentro de Es mi sueño, Abel Pintos y Joaquín Levinton ya habían tenido un desacuerdo cuando debatieron sobre el camino en la música, con posturas opuestas entre la formación académica y el aprendizaje autodidacta. En ese momento, Abel fue claro al marcar su postura: no coincidía con su compañero, lo que dejó en evidencia que sus miradas suelen chocar. Este nuevo cruce, entonces, no hizo más que confirmar una dinámica que ya venía asomando en el programa.