Preocupación por la salud de Nico Vázquez tras su último anuncio: "El dolor se volvió insoportable"

Nico Vázquez atraviesa un momento complicado debido a un desgarro en el músculo piramidal que lo obligó a suspender y reprogramar tres funciones de Rocky, la obra teatral que encabeza. La noticia preocupó a sus seguidores, especialmente porque el actor ya había comentado en varias ocasiones el orgullo y significado personal que le genera interpretar a Rocky Balboa.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Vázquez compartió un mensaje en el que expresó la dificultad de tomar esta decisión y la necesidad de priorizar su salud.

Nico Vázquez en Rocky

El mensaje de Nico Vázquez tras reprogramar tres funciones de Rocky

El mensaje que el actor compartió, fue el siguiente: "No se imaginan cuánto me apena tener que frenar, pero también hay que ser sabio y escuchar al cuerpo. Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable. Espero que sepan comprender, porque quienes me conocen saben que siempre doy todo hasta el último momento, pero estos días ya era muy difícil seguir así. Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene. Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana. Si Dios quiere, pronto estaremos de viviendo juntos #Rocky. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre".

El papel de Rocky Balboa exige una gran exigencia física, con entrenamientos y coreografías que forman parte de cada función. Por eso, continuar en el escenario con una lesión de este tipo podría haber agravado su cuadro y extendido los tiempos de recuperación.

El mensaje de Nico Vázquez

La producción confirmó que las funciones canceladas serán reprogramadas y que las entradas ya adquiridas mantendrán su validez para las nuevas fechas. Mientras tanto, el actor seguirá un plan intensivo de fisioterapia y ejercicios de activación para poder volver lo antes posible.

En redes, cientos de mensajes de aliento de fans y colegas se multiplicaron y dedicaron una pronta recuperación a Nico Vázquez, quien siempre demuestra su compromiso con el público y su dedicación al trabajo. Si su evolución es favorable, el regreso a las tablas está previsto para el próximo fin de semana, cumpliendo así el objetivo que él mismo se propuso.

F.A