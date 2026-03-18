Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola celebraron 25 años de amor: así fue su íntimo festejo

Rossella Della Giovampaola y el productor Gustavo Yankelevich celebraron 25 años de amor junto a los suyos y con una cena íntima, siempre fieles a su bajo perfil.
Con su elegancia habitual, Rossella eligió un exclusivo restaurante y Gustavo compartió en su cuenta de Instagram un romántico mensaje para celebrar un momento muy especial.
Cuál fue el mensaje de Yankelevich le dedicó a Rossella
“Un día como hoy hace 25 años nos conocimos, escuchamos por primera vez esta canción y no nos separamos más. Por muchos años más juntos… amore”, escribió Gustavo en su publicación en Instagram, etiquetando a su pareja y sumando un emoji de corazón.
El mensaje estuvo acompañado por imágenes que remiten a distintos momentos compartidos a lo largo de estos años.
“Feliz aniversario amore! ¡Gracias por estos 25 años juntos! Te amo Gustavo”, expresó la experta en moda y socialité.
La pareja formó una familia ensamblada junto a Toscana Garfunkel, hija de Rossella, quien la convertirá en abuela a me diados de este año, y Tomás Yankelevich, el hijo del productor, y sus nietos Inti, y los tres hijos de la inolvidable Romina Yan: Franco, Valentín y Azul Giordano.
En diálogo con CARAS, Della Giovampaola contó su historia de amor con Gustavo.
“Estoy feliz de celebrar este aniversario número 25. Feliz de haber conocido a Gustavo. Nos conocimos en una cena que organizó mi hermana Patricia (Della Giovampaola) para presentármelo", detalló Rossella.
"Hacía tres años que yo había enviudado y casi 7 que Gustavo estaba separado. Vivimos momentos muy duros, sin dudas y otros muy lindos. Siempre acompañándonos. Y yo estoy feliz de tenerlo a mi lado. Es un hombre fantástico. Yo amo mirar mis series mientras él ve sus partidos de fútbol. Hacemos actividad física juntos”, dijo la socialité.