Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola celebraron 25 años de amor: así fue su íntimo festejo

Rossella Della Giovampaola y el productor Gustavo Yankelevich celebraron 25 años de amor junto a los suyos y con una cena íntima, siempre fieles a su bajo perfil.

Con su elegancia habitual, Rossella eligió un exclusivo restaurante y Gustavo compartió en su cuenta de Instagram un romántico mensaje para celebrar un momento muy especial.

La pareja celebró su amor con románticas postales que ilustran su relación basada en el respeto y admiración.

Cuál fue el mensaje de Yankelevich le dedicó a Rossella

“Un día como hoy hace 25 años nos conocimos, escuchamos por primera vez esta canción y no nos separamos más. Por muchos años más juntos… amore”, escribió Gustavo en su publicación en Instagram, etiquetando a su pareja y sumando un emoji de corazón.

El mensaje estuvo acompañado por imágenes que remiten a distintos momentos compartidos a lo largo de estos años.

Rossella no tardó en responderle con una frase de amor y muchas fotos que ilustran su relación.

“Feliz aniversario amore! ¡Gracias por estos 25 años juntos! Te amo Gustavo”, expresó la experta en moda y socialité.

La pareja formó una familia ensamblada junto a Toscana Garfunkel, hija de Rossella, quien la convertirá en abuela a me diados de este año, y Tomás Yankelevich, el hijo del productor, y sus nietos Inti, y los tres hijos de la inolvidable Romina Yan: Franco, Valentín y Azul Giordano.

"Sabemos que estamos el uno para el otro y después de 25 años con la misma fuerza, respeto y admiración", dijo Rossella.

En diálogo con CARAS, Della Giovampaola contó su historia de amor con Gustavo.

“Estoy feliz de celebrar este aniversario número 25. Feliz de haber conocido a Gustavo. Nos conocimos en una cena que organizó mi hermana Patricia (Della Giovampaola) para presentármelo", detalló Rossella.

"Hacía tres años que yo había enviudado y casi 7 que Gustavo estaba separado. Vivimos momentos muy duros, sin dudas y otros muy lindos. Siempre acompañándonos. Y yo estoy feliz de tenerlo a mi lado. Es un hombre fantástico. Yo amo mirar mis series mientras él ve sus partidos de fútbol. Hacemos actividad física juntos”, dijo la socialité.